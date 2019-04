Chân dung kẻ thảm sát 3 người trong một gia đình ở Bình Dương

Liên quan đến vụ việc 3 người trong một gia đình bị sát hại dã man ở Bình Dương được phát hiện vào sáng 24/4, cơ quan chức năng đã xác định nghi phạm là Trần Trọng Luận (34 tuổi, ở thị xã Tân Uyên).

Các nạn nhân được xác định là: bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi), Trần Thị Quỳnh N. (con gái bà Cúc, 17 tuổi) và cháu ngoại Nguyễn Thị Bảo N. (8 tuổi).

Đám tang 3 nạn nhân xấu số. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Trao đổi với CTV của Người lao động, anh trai của Luận là anh Trần Trung Hiếu,( 39 tuổi) cho biết: Luận là em út của trong gia đình. Anh cho rằng Luận vay tiền thiếu nợ và bị một số đối tượng nên làm liều. Anh cũng kể Luận ham mê cờ bạc, đề đóm.

Theo anh Hiếu, sáng 24/4, trong khi mọi người phát hiện thảm án thì Luận ngủ. Tới trưa Luận đi lòng vòng. Khoảng 16 giờ 30 phút, công an triệu tập Luận lên phường nên anh Hiếu chở Luận lên. Luận bị công an giữ. Đến 9 giờ tối công an trở lại khu vực quanh nhà Luận và sau đó tiến hành khám xét nhà.

Trước đó, khoảng 20 đêm 24/4, khi con ngủ, anh Hiếu về nhà mẹ ruột của mình để thăm và thấy Luận ngồi ở nhà uống cà phê, hút thuốc, biểu hiện bình thường.

Anh Hiếu còn cho biết hiện nay Luận không có người yêu. Anh nói: "Hồi trước nó có quen một người nhưng bị người ta chặn đường đánh nên không quen nữa. Có lần nó tâm sự với bà già là nếu nó có người yêu thì sẽ không chơi cờ bạc, đề đóm gì".

Anh Hiếu tâm sự: "Bây giờ tôi phải nghỉ làm ở nhà để động viện mẹ tôi. Giờ không biết sao nhìn mặt xóm giềng. Mẹ tôi hơn 70 tuổi rồi".

Theo lời kể từ hàng xóm, Luận làm việc cho một công ty, tuy nhiên gần đây nghỉ làm, chiếc xe đang đi lại cũng bán luôn. Một người hàng xóm kể Luận từng bị công an cảnh cáo vì trộm vặt.

Nghi phạm Trần Trong Luận

Được biết, Luận là hàng xóm của bà Nguyễn Thị Thu Cúc (54 tuổi). Ngày thường, Luận hay qua quán nước của nạn nhân uống cà phê. Khi đến quán bà Cúc, Luận hay xem phim có nội dung không lành mạnh trên điện thoại nên bị chị Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, con gái út của bà Cúc) phàn nàn và có lần đuổi về. Luận nghĩ chị Nhi xem thường mình nên tức giận, muốn trả thù.

Ngày 23/4, sau khi đi đánh bạc và thua hết tiền (khoảng 5 triệu đồng), Luận nảy sinh ý định tự tử. Lúc này, Luận nhớ đến lại việc cũ nên tìm sang nhà bà Cúc gây án.

Khoảng 0h ngày 24/4, Luận mang theo 3 con dao, một mã tấu rồi cạy mái tôn đột nhập vào nhà bà Cúc. Lúc này, bà Cúc thức dậy, thấy vậy Luận lao tới dùng mã tấu chém bà Cúc chết tại chỗ và tiếp tục ra tay sát hại Nguyễn Thị Bảo Ngân (8 tuổi, cháu ngoại bà Cúc) và chị Nhi.

Sau khi gây án, Luận trở về nhà tắm rửa rồi đi vứt hung khí tại một bãi đất trống cách nhà khoảng 100m, sau đó quay về nhà uống thuốc tự tử nhưng không chết.

Trong tối 24/4, trong quá trình khám nghiệm, soi tìm dấu vết quanh căn nhà bà Cúc, Công an đã thu giữ được vật dụng nghi là do hung thủ vứt lại, đồng thời trích xuất các camera ở khu vực lân cận để tìm hung thủ.

Trước đó, chiều cùng ngày, Công an tỉnh Bình Dương đã phát đi thông báo đề nghị người dân phối hợp cung cấp thông tin để cơ quan điều tra làm rõ vụ án mạng.

Qua thu thập chứng cứ, xác minh nghi can, cơ quan điều tra mời Luận làm việc, lấy lời khai. Tại cơ quan điều tra, Luận khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hàng xóm cho biết chồng bà Cúc đã mất từ lâu. Gần đây, bà có bán đất.

