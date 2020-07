Chân dung kẻ sát hại dã man một phụ nữ giữa đường do mâu thuẫn tình cảm

Liên quan vụ người phụ nữ đi xe máy bị chặn đường, đâm tử vong xảy ra sáng ngày 27/7, tại đường Lê Lợi (thuộc khối Vinh Tiến, phường Hưng Bình, TP Vinh, tỉnh Nghệ An), chiều cùng ngày, Công an TP.Vinh đã ra thông báo truy tìm đối tượng gây án.

Danh tính, hình ảnh nghi phạm sát hại người phụ nữ đi đường vào sáng 27/7.

Đồng thời, cơ quan công an cũng công bố hình ảnh để người dân nhận diện, báo tin. Nếu người dân phát hiện nghi phạm có thể thông báo tới Đội CSHS Công an TP Vinh hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để bắt giữ nghi phạm.



Được biết, đối tượng được xác định là Phan Công Cương (SN 1976), có hộ khẩu thường trú tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Theo cơ quan điều tra, Cương từng là tài xế của một nhà xe ở TP Vinh nhưng đã nghỉ việc và hiện tại làm lao động tự do.

Còn nạn nhân là chị V.A. (42 tuổi, sống tại chung cư KT ở phường Quán Bàu, TP.Vinh), chị A đã từng lập gia đình và có 2 con nhỏ.

Nghi phạm Phan Công Cương

Trao đổi với báo Đất Việt, ông Phan Thanh Sơn, Chủ tịch UBND phường Hưng Bình cho biết: "Tôi có nghe nói nạn nhân và đối tượng có gia đình nhưng đều đã bỏ chồng, bỏ vợ. Hai người này từng có tình cảm với nhau nhưng hay bất đồng quan điểm. Nguyên nhân xảy ra sự việc này là gì cơ quan công an vẫn đang điều tra".

Hiện trường vụ án. Ảnh: PLXH

Như thông tin đã đưa, vào khoảng hơn 8 giờ ngày 27/7, khi chị V.A. (SN 1979, trú phường Quán Bàu, TP Vinh) đang đi xe máy đến đầu hẻm 5, ngõ 1, đường Lê Lợi (thuộc khối Vinh Tiến, phường Hưng Bình, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) thì bị một đối tượng nam đi xe máy màu trắng chặn lại.

Đối tượng này lúc đầu cầm dao dài giấu trong chiếc áo kề vào cổ bà A. đe dọa, sau đó bất ngờ cầm dao đâm, chém liên tiếp vào người nạn nhân.

Sau khi sát hại nạn nhân, Cương tẩu thoát trên chiếc xe máy màu trắng

Khi bà A. ngã ra đường, đối tượng này vẫn truy sát đến cùng, khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Khi sự việc diễn ra có một cô gái chứng kiến và vào can ngăn nhưng người này vẫn sát hại dã man nạn nhân rồi lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.

