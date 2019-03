Ngày 14/3, Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt Lã Đức Trung (SN 1970) để điều tra về hành vi đe dọa giết người. Trước đó, để níu kéo tình cảm với người yêu, Trung đã dùng mìn như một áp lực hòng trả thù cô gái này.

Ngày 12/3, ông Nguyễn Văn Huấn (SN 1972, hộ khẩu thường trú tại xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn) có đơn gửi cơ quan công an huyện tố cáo bị đối tượng Lã Đức Trung gọi điện đến đe dọa sẽ cho nổ mìn, nếu không cho lấy con gái là Hà Thu H (SN 1998)...

Trung đe doạ anh ta đã gài 1 quả mìn ở bụi tre nhà ông Hà Văn Lược ( SN 1947, ở xóm Giác 1, xã Thu Cúc) là bố vợ của anh Huấn, ngoài ra hắn ta còn gài 2 quả mìn khác trên địa bàn xã Thu Cúc.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Phú Thọ gồm Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng kỹ thuật hình sự và các đơn vị chức năng, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Lưu Đức Tỉnh, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã có mặt tại hiện trường.

Quá trình khám nghiệm cơ quan chức năng phát hiện 1 vật thể lạ mầu đen, kích thước 30x20 cm, được gói bằng ni lông băng dính mầu đen, nghi là vật liệu nổ.

Quá trình tháo gỡ vật liệu khả nghi này gặp nhiều áp lực, bởi theo lời đe doạ của đối tượng thì thời gian kích nổ là từ 8h30 phút đến 8h45 phút.

Trước tình hình này, các lực lượng chức năng đã phải tiến hành phong tỏa hiện trường và phối hợp với chính quyền xã Thu Cúc di dời các hộ dân xung quanh ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Đến khoảng 8h45 phút cùng ngày, vật thể lạ tại cổng nhà ông Lược đã được tháo dỡ, nên không gây thiệt hại về người và tài sản. Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy, đây là loại mìn tự chế có bán kính sát thương khá lớn.

Vào thời điểm này, Công an tỉnh Phú Thọ cũng xác định được danh tính của nghi phạm là Lã Đức Trung.

Trung là đối tượng có tiền án về tội đe doạ giết người. Trước đây, Trung từng dùng mìn để đe doạ nhà vợ cũ.

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường (ảnh tư liệu)

Xác định việc bắt giữ Trung rất nguy hiểm bởi sự manh động của đối tượng nên Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Hải Dương, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an).

Đến trưa 12/3, Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt được Trung khi tên này đang ở tại phường Trần Hưng Đạo – TP Hải Dương – tỉnh Hải Dương.

Tại cơ quan điều tra, Trung khai nhận vào tháng 7/2018, anh ta quen với chị H và nảy sinh tình cảm yêu đương.

Quãng thời gian yêu nhau, Trung khai đã “chăm lo” cho H đủ đầy, không thiếu gì và đã tính chuyện lâu dài …

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Trung thấy chị H có biểu hiện lạ, đơn cử như việc thường xuyên nhắn tin cho chị H nhưng chị này không hồi đáp. Vì thế, Trung nhiều lần dùng “nắm đấm” để níu kéo tình cảm.

Trung cũng khai nhận, hắn ta từng khống chế, đưa chị H về nhà của mình để giam giữ. Lần đó, H may mắn trốn thoát được ra ngoài nên vội bỏ về quê sinh sống.

Bực tức, Trung dùng nhiều cách hòng bắt chị H quay lại nhưng không được nên đã nghĩ đến việc dùng thuốc nổ để gây áp lực...

Ngày 5, 6/3, Trung đã đến khu vực mỏ than Cẩm Phả thuộc thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh mua 2 thỏi thuốc nổ cùng 1 kíp nổ của một người đàn ông không biết tên tuổi. Sau đó, đối tượng đã chế biến thành quả mìn hẹn giờ...

Ngày 11/3, Trung đi xe khách từ Hải Dương lên Sơn La. Khoảng 1h ngày 12/3, đối tượng đến khu vực xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn. Do nhiều lần đến nhà H nên đối tượng biết rõ vị trí của căn nhà đã chọn đặt quả mìn hẹn giờ tại bụi tre nhà ông Hà Văn Lược...

Sau đó, Trung bắt xe khách về thành phố Hải Dương. Trên đường đi, đối tượng đã nhắn tin vào máy điện thoại của ông Nguyễn Văn Huấn thông báo về việc mình đã đặt mìn; gây áp lực yêu cầu gia đình phải cho H lấy hắn thì sẽ hướng dẫn cách tháo kíp nổ.

Thanh Sơn

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật