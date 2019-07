Chân dung Huy "nấm độc", đối tượng đặc biệt nguy hiểm vừa trốn khỏi trại tạm giam

Nguyễn Viết Huy (tức Huy "nấm độc," 33 tuổi, ngụ tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) và Nguyễn Văn Nưng (37 tuổi, ngụ tại thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, Bình Thuận) là hai đối tượng đặc biệt nguy hiểm, trốn khỏi trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận hôm 30/6.

Theo thông tin trên báo Thanh niên, Thượng tá Lê Trung Thành, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận, đã ký lệnh truy nã toàn quốc với đối tượng Huy và Nưng.

Zing.vn cho hay, ngày hôm nay (2/7), công an tỉnh Bình Thuận đang ráo riết truy bắt 2 bị can trên.

Về Huy "nấm độc, Zing.vn thuật lại, vào năm 2011, khi mới 25 tuổi, Huy đã cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy tại tỉnh Bình Thuận. Hắn không bao giờ ra lộ diện, mà chỉ đạo đàn em đứng ra để giao dịch ma túy, hoạt động của đường dây được tổ chức khá chặt chẽ.

Bị can Nguyễn Viết Huy. Ảnh: Vietnamnet

Theo Pháp luật TP.HCM, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Thuận đã lập chuyên án, triệt phá thành công đường dây ma túy do Huy "nấm độc" cầm đầu vào tháng 6/2011. Hắn và 9 đàn em bị khởi tố cùng tội danh. Huy sau đó lĩnh 9 năm tù giam.

Ra tù, hắn tạo cho mình vỏ bọc hiền lành, lượng thiện, nhưng thực chất lại tiếp tục móc nối tổ chức đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn. Hắn làm một mình khép kín, tự vận chuyển và phân phối ma túy, đồng thời cảnh giác cao khi hoạt động, khiến việc đeo bám của trinh sát khó khăn.

Ngày 5/5/2019, Huy "nấm độc" lái xe hơi dạo biển và đi xem đất giống như đang chuẩn bị giao dịch bất động sản, rồi cho xe thẳng hướng TP.HCM để mua ma túy. Nhóm trinh sát bí mật đeo bám hắn từ Phan Thiết đi TP.HCM, cả chiều ngược lại.

Trinh sát sau đó khống chế bắt giữ Huy "nấm độc" ngay tại phòng ngủ của hắn ở nhà riêng tại Phan Thiết rạng sáng 6/5/2019.

Nguyễn Viết Huy (trái) và Nguyễn Văn Nưng. Ảnh: Vietnam+

Tang vật ma túy đá bị thu giữ tại nơi ở của Huy rạng sáng 6/5. Ảnh: Nhân dân online

Theo báo Nhân dân, thời điểm Huy bị bắt khoảng 4h sáng 6/5, công an thu giữ hơn 2 kg ma túy tổng hợp, 59 viên thuốc lắc, ước giá trị khoảng một tỷ đồng. Ngoài ra, lực lượng chức năng thu giữ 2 khẩu súng bắn đạn cao su và đạn chì, 1 ô tô 4 chỗ ngồi mang BKS 86A-099.70 và 40 triệu đồng.

Theo Zing.vn, Công an tỉnh Bình Thuận đề nghị bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, VKS hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận kẻ bị truy nã phải báo ngay cho Công an tỉnh Bình Thuận theo địa chỉ 117 đường Tôn Đức Thắng, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Điện thoại: 0693.428.313 hoặc 0693.428.140.

Theo Soha/Tri thức trẻ

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật