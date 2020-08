Chân dung bà nội cho thuốc chuột vào sữa đầu độc đứa cháu nhỏ bại não

Liên quan đến vụ đầu độc cháu nội bằng thuốc chuột, chiều 5/8, đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, sức khoẻ cháu L. T. D. M. đến nay đã ổn định.

Bệnh nhân M. được chuyển về Bệnh viện Nhi Thái Bình để tiếp tục theo dõi điều trị. Qua khám, kiểm tra cháu bé bị đa dị tật bẩm sinh, bại não, hở hàm ếch và tim bẩm sinh.

Còn đại diện Bệnh viện Nhi Thái Bình xác nhận, bệnh viện này đang điều trị cho cháu bé, họ từ chối cung cấp thêm thông tin.

Trao đổi với PV PL&BĐ, một bác sĩ hiện làm lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư cho biết, bà Chử Thị Mỹ Lệ (bà nội cháu bé) hành nghề y, phấn đấu từ tuyến xã lên đến Trung tâm y tế huyện, sau đó mới về bệnh viện giữ chức Phó khoa sản.

Theo vị bác sĩ này, quá trình công tác tại cơ quan, bà Lệ luôn hoàn thành tốt chuyên môn, không có điều tiếng, khúc mắc gì với đồng nghiệp.

Sau khi nhận được thông tin, Bệnh viện cũng đã đình chỉ công tác, đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với bà Lệ.

Được biết, bà Lệ, có mở phòng khám tại nhà riêng ở thành phố Thái Bình nhưng gia đình sống khép kín.

Theo tìm hiểu của PV, cháu bé là cháu nội của bà Lệ, vợ chồng con trai của bà Lệ làm việc ở Hà Nội. Bé M. bị sinh non, hở hàm ếch nên từ khi sinh ra đã phải sống trong lồng kính, bé ở với bố mẹ làm ăn trên Hà Nội.

Sau một thời gian gia đình phát hiện bé bị bệnh bại não, ốm yếu, thường xuyên phải đưa cháu đi viện điều trị. Sau đó cháu bé được đưa về quê để bà nội chăm sóc.

Tại cơ quan công an, bà Lệ thừa nhận đã 2 lần bơm thuốc diệt chuột vào sữa rồi cho cháu nội uống, 1 lần ở nhà trước khi cháu nhập viện, 1 lần trong khi cháu đang cấp cứu ở Bệnh viện Nhi Thái Bình. Phần thuốc thừa, bà Lệ khai đang cất giữ ở nhà.

Bà Lệ cũng khai nhận động cơ đầu độc là vì không nỡ nhìn thấy cháu đau đớn khi bị bệnh tật hành hạ và cũng muốn "giải thoát" cho cháu và bố mẹ cháu khỏi nỗi đau có con bệnh trọng.

Phòng khám của bà Lệ, kẻ đầu độc cháu nội bằng thuốc diệt chuột. Ảnh: VTC

Như thông tin đã đưa, ngày 1/8, cháu L.T.D.M (1 tuổi, bị bại não bẩm sinh) được đưa vào Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình cấp cứu nghi bị đầu độc sau đó chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Trong quá trình điều trị, các bác sĩ chẩn đoán bé uống phải sữa có chất độc (nghi là thuốc diệt chuột) nên đã báo Công an quận Đống Đa (Hà Nội) xác minh.

Sau khi xác định cháu bé bị hạ độc, Công an quận Đống Đa đã phối hợp với Công an TP.Thái Bình tạm giữ, đồng thời khám xét nơi ở của bà Chử Thị Mỹ Lệ (SN 1969) – bà nội bé. Ban đầu bà Lệ khai đã bơm thuốc diệt chuột vào sữa cho cháu uống. Tiến hành khám xét, cơ quan công an thu giữ một lọ thuốc chuột dạng nước đang sử dụng dở mà đối tượng khai đã dùng để đầu độc cháu bé.

Ngày 3/8, Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư nhận được thông báo của Công an TP Thái Bình thông báo bắt khẩn cấp bà Lệ. Bà Lệ bị bắt giữ để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội Giết người, quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Bệnh viện cũng đã đình chỉ công tác, đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với bà Lệ.

