Chạm mặt 5 'ác nhân' sát hại nữ sinh ở Điện Biên trong trại giam

Chiều 22/2, phóng viên đã đi cùng các điều tra viên, kiểm sát viên vào Trại tạm giam Noong Bua và Nhà tạm giữ Công an huyện Điện Biên - nơi đang tạm giữ 5 bị can liên quan đến vụ sát hại nữ sinh ở Điện Biên.

Trong đó, 4 bị can gồm: Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm và Lường Văn Lả đang bị giam giữ tại Trại giam Noong Bua. Riêng Lường Văn Hùng từ khi bị bắt (ngày 10/2) được giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Điện Biên.

Lường Văn Hùng khá bình tĩnh và tỏ ra bình thản khi khai báo về tội ác.

Cả 5 người này đều bảnh bao hơn nhiều so với lúc bị bắt giữ. Bùi Văn Công mặc chiếc áo phông mới, nhìn khá sạch sẽ chứ không bẩn thỉu, hôi hám và có khuôn mặt "ác nhân" như hôm bị bắt.

Theo quan sát của phóng viên, các bị can trả lời về hành vi tội ác đều khá bình thản, không tỏ ra ân hận với điều kinh hoàng mà chúng đã gây ra với Mỹ Duyên.

Cán bộ quản giáo cho biết 5 người này được giam giữ ở 5 buồng khác nhau và bị giám sát cẩn trọng. Hôm mới vào, tên nào cũng lì lợm, bất cần, dở trò im lặng.

Từ trên xuống, từ trái qua phải lần lượt là Lường Văn Hùng, Vương Văn Hùng, Lường Văn Lả, Bùi Văn Công và Phạm Văn Nhiệm. Ảnh: CTV.

Tuy nhiên, khi được các điều tra viên, cán bộ quản giáo động viên, thuyết phục và cảm hóa, các bị can (trừ Bùi Văn Công) đã khai báo khá thành khẩn, hợp tác với cơ quan điều tra.

Về sức khỏe, 3 ngày đầu các bị can đều lên cơn "vật" ma túy vì nghiện. Được sự chăm sóc của cán bộ y tế, đến nay những người này đều ăn, ngủ tốt.

Một cán bộ quản giáo cho biết Công vẫn khai báo thiếu thành khẩn, ngoan cố, giở nhiều chiêu trò quỷ quyệt đối phó với cơ quan điều tra.

Chiều 4/2 (30 Tết), Cao Mỹ Duyên lái xe máy mang 10 con gà đến bán cho một người đàn ông mua hàng qua điện thoại. Tối hôm đó, gia đình không thể liên lạc với nữ sinh đang theo học trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên nên trình báo cảnh sát.

Sáng 7/2, thi thể cô gái được phát hiện tại khu vực chăn nuôi của một gia đình vắng chủ ở huyện Điện Biên. Khi đó, nạn nhân chỉ mặc áo thu đông, toàn bộ tài sản bị mất.

Kết quả khám nghiệm xác định nữ sinh 22 tuổi tử vong do bị siết cổ. Ngày 10/2, sau 72 giờ, Công an tỉnh Điện Biên bắt Vương Văn Hùng. Ban đầu, Hùng khai gây án một mình. Tuy nhiên, nhiều ngày đấu tranh, nghi phạm khai thêm đồng phạm Bùi Văn Công.

Ngày 17/2, do phát sinh tình tiết mới nên Công an tỉnh Điện Biên cùng VKSND và Viện Khoa học hình sự Bộ Công an khai quật tử thi Cao Mỹ Duyên để tái khám nghiệm. Tối cùng ngày, cơ quan điều tra bắt thêm 3 người liên quan vụ án là Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả.

Ngày 18/2, công an khởi tố 5 bị can về các tội Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm, Bắt giữ người trái pháp luật và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo Đại Việt - Hoàng Linh (Bảo Vệ Pháp Luật)

