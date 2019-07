Cha đứng tè về phía nhà có con gái, con trai bị đánh

Theo dự kiến, cuối tháng 7, TAND TP.HCM sẽ phúc thẩm vụ án cha đi tè quay mặt nhà hàng xóm có con gái, con trai bị đánh thương tật 39%.

Đây là lần phúc thẩm thứ hai đối với vụ án tưởng đơn giản nhưng lại gây phức tạp cho các cơ quan tố tụng. Trước đó, TAND huyện Bình Chánh đã tuyên phạt Phan Huy Hoàng (SN 1980) cùng bốn đồng phạm mức án từ năm đến sáu năm tù về tội cố ý gây thương tích. Mỗi bị cáo phải bồi thường cho ông Phan Văn Liêm (SN 1960) 10 triệu đồng.

Chuyện bắt đầu từ việc ông Liêm là hàng xóm hay đứng tè hướng về nhà Hoàng. Trong khi Hoàng có ba cô gái, sợ ảnh hưởng không tốt đến các con nên chiều 16-8-2018 vợ chồng Hoàng qua nhà ông Liêm để nói chuyện. Tuy nhiên hai bên lại cự cãi và ông Liêm đánh Hoàng chảy máu mũi. Thấy vậy, vợ Hoàng liền gọi điện thoại báo cho cha biết.

Sau đó cha vợ của Hoàng đã kể lại sự việc cho hai con ruột, con rể và bạn con nghe. Cả nhóm cùng kéo đến nhà ông Liêm. Đến nơi, nhóm này xông vào ẩu đả với cha con ông Liêm và đập phá quầy thực phẩm. Hậu quả ông Liêm bị thương nhẹ ở mắt, con trai bị thương tật 39%.

Tuy nhiên do không xác định được ai là người trực tiếp gây thương tích cho con trai ông Liêm nên sau đó các cơ quan tố tụng chỉ truy tố, xét xử, Hoàng và các đồng phạm về tội gây rối trật tự công cộng… Tháng 9-2017, TAND huyện Bình Chánh xử sơ thẩm lần 1 tuyên phạt các bị cáo từ sáu đến chín tháng tù và buộc liên đới bồi thường cho cha con ông Liêm hơn 90 triệu đồng.

Xử phúc thẩm hồi tháng 3-2018, TAND TP.HCM cho rằng hành vi đánh nhau hỗn loạn của các bị cáo là trước sân nhà chứ không phải nơi công cộng. Vì vậy xét xử các bị cáo tội gây rối trật tự công cộng là không phù hợp. Đồng thời các bị cáo phạm tội gây rối trật tự công cộng nhưng lại buộc bồi thường cho phía ông Liêm là không có cơ sở.

Cạnh đó, dù không thu được vật chứng là cây gỗ nhưng có đủ cơ sở khẳng định chính các bị cáo là những người trực tiếp gây thương tích cho nạn nhân… Cấp phúc thẩm nhận thấy có đủ cơ sở để truy tố các bị cáo về tội cố ý gây thương tích nên huỷ án giao về điều tra xét xử lại

Điều tra lại, công an và VKS huyện Bình Chánh vẫn truy tố các bị can về tội gây rối trật tự công cộng. Sau khi toà cùng cấp trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung và truy tố theo tội cố ý gây thương tích nếu không sẽ xét xử các bị can về tội cố ý gây thương tích thì VKS thay đối tội danh truy tố như trên.

Đáng chú ý, khi xét xử, TAND huyện nhận định rõ tuy các bị cáo khẳng định không tham gia đánh nhau, không cầm hung khí gì khi đến nhà ông Liêm nhưng các lời khai này không có cơ sở chấp nhận. Vì các bị cáo có quan hệ thân thiết, che giấu hành vi phạm tội cho nhau nên không thành khẩn khai ra người nào trực tiếp đánh vào đầu nạn nhân.

Căn cứ vào bản lời khai các bị cáo ban đầu thì phù hợp với lời khai người làm chứng và kết quả giám định thương tích xác định các bị cáo có cầm cây đến. Và Bạch Thanh Phong (SN 1982) là người trực tiếp gây ra thương tích cho con ông Liêm.

Các bị cáo ngay sau đó kháng cáo cùng một nội dung cho rằng bị cáo buộc bất lợi. Cụ thể những lời khai ông Liêm gây sự trước, cầm dao, cầm cây bị bỏ ra hết khỏi cáo trạng. Còn người làm chứng đã vu khống các bị cáo bởi lúc xảy ra sự việc người này không có mặt tại hiện trường.

