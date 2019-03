Cậu đánh cháu tử vong do mâu thuẫn trong đám giỗ

TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Nguyễn Bá Định (SN 1962, trú phường Vinh Tân, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An), về tội Giết người do vượt qua giới hạn phòng vệ chính đáng.

Bị hại trong vụ án là Phạm Văn Đ. (SN 1979, là cháu gọi Định bằng cậu).

Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 22/7/2017, Nguyễn Bá Định tới dự đám giỗ của anh rể. Lúc này có đông anh em ông Định và người cháu Phạm Văn Đ. (con trai một chị gái khác của Định) đang uống rượu.

Trong lúc uống rượu, Đ. đã có lời chửi bới mọi người và quậy phá nên Định nắm lấy cổ áo và đuổi Đ. về. Hai cậu cháu xảy ra xô xát, mâu thuẫn. Được mọi người can ngăn, Nguyễn Bá Định bỏ về nhà đóng cửa cổng lại.

Phạm Văn Đ. chạy đi lấy một con dao quay lại đe dọa mọi người đồng thời đòi giết cả nhà ông Định. Thấy Đ. cầm dao xô cổng vào nhà, Nguyễn Bá Định lấy một khúc gỗ đánh nhiều cái vào người, đầu cháu ruột.

Dù được người thân đưa đi cấp cứu nhưng Phạm Văn Đ. tử vong sau đó do vỡ, dập xương hộp sọ, xuất huyết não…

Vụ án kéo dài hơn 2 năm với nhiều phiên tòa được mở nhưng chưa có hồi kết.

Tại phiên tòa ngày 27/3, bị cáo Định khai nhận hành vi phạm tội nhưng cáo trạng quy kết, tuy nhiên bị cáo khẳng định không chủ đích tước đoạt mạng sống của người cháu.

Cũng tại phiên tòa, bị cáo và gia đình cũng đứng dậy xin lỗi phía gia đình bị hại và mong nhận được sự tha thứ. Đại diện phía bị hại cũng đã chấp nhận lời xin lỗi của gia đình bị cáo.

Xét thấy bị cáo có thân nhân tốt, ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo , tự nguyện bồi thường thiệt hại cho phía nạn nhân, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Bá Định 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 48 tháng về tội "Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng".

