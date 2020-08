Cặp tình nhân rủ nhau vào tù do buôn bán thuốc Viagra giả

Chiều 3/8, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với 2 bị cáo gồm: Nguyễn Thị Hương (SN 1993, HKTT tại huyện Yên Định, Thanh Hóa) và Trương Văn Ba (SN 1984, HKTT tại huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) về tội "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh".

Theo cáo trạng, mặc dù biết rõ Nhà nước nghiêm cấm việc buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, nhưng do hám lợi, khoảng cuối năm 2018, Nguyễn Thị Hương và Trương Văn Ba đã bàn nhau cùng buôn bán hàng giả là thuốc Viagra dùng để điều trị các tình trạng rối loạn cương dương nhằm kiếm lời.

Trong đó, Ba chịu trách nhiệm đặt mua thuốc giả từ Trung Quốc về Việt Nam với giá 22-24 nghìn đồng/1 hộp, nhận hàng qua các nhà xe. Hương chịu trách nhiệm nhận thuốc và bán cho khách với giá từ 27-30 nghìn đồng/1 hộp. Lợi nhuận từ việc bán thuốc Viagra giả được chia theo tỷ lệ, Ba hưởng 40%, Hương 60%.

Đến ngày 4/6/2019, sau khi Hương nhận của Ba 500 hộp thuốc Viagra giả để mang bán kiếm lời thì bị CQCA phát hiện bắt giữ. Giá trị 500 hộp thuốc Viagra giả tương đương với giá trị Viagra hàng chính hãng loại 100mg là hơn 390 triệu đồng.

Hình minh họa

Quá trình điều tra ban đầu, Hương và Ba khai nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên sau đó, Hương bất ngờ thay đổi lời khai và trình bày bản thân có tiền sử bệnh tâm thần.

Tại kết luận giám định số 92/KLGĐ ngày 19/3/2020 của Viện pháp y tâm thần Trung ương nêu rõ: Trước khi phạm tội, vào năm 2016, bị can Hương có giai đoạn trầm cảm, đã được điều trị ổn định. Tại thời điểm phạm tội, bị can Hương không có bệnh tâm thần, bị can có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Sau khi phạm tội và tại thời điểm giám định, bị can Hương bị bệnh rối loạn trầm cảm tái diễn hiện tại giai đoạn vừa, bệnh ở giai đoạn tiến triển. Theo phân loại Quốc tế lần thứ 10 năm 1992, bệnh có mã số F33.1. Bị can đủ khả năng nhận thức, hạn chế khả năng điều khiển hành vi. Năng lực trách nhiệm hình sự của bị can Nguyễn Thị Hương thuộc thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng.

Với hành vi nêu trên, Hương và Ba bị VKSND TP. Hà Nội truy tố về tội "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh", quy định tại điểm g khoản 2 Điều 194, Bộ luật Hình sự.

Sau hơn 2 giờ xét xử, TAND TP. Hà Nội tuyên phạt cả 2 bị cáo mức án 5 năm tù về tội danh nêu trên.

C.Lê – L.Ngọc

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật