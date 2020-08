Hàng xóm, người thân và cả những người không quen biết "mừng rơi nước mắt", ùn ùn tới chia vui cùng gia đình "cậu bé mất tích" ở Bắc Ninh

Đặc biệt, ngoài những người anh em họ hàng của anh Hưng, còn có rất nhiều người không có họ hàng nhưng vẫn tìm đến chia vui. Gia đình cháu Gia Bảo lúc này tràn ngập tiếng cười, lời chúc mừng...

Hàng xóm cùng người thân đến hỏi thăm bé Gia Bảo

Những người anh em họ hàng từ rất xa cũng có mặt

Có mặt từ sáng sớm, hai người phụ nữ là Phạm Thị Hòe và Bạch Thị Bình ở Tiên Du (cách nhà cháu bé 20 km) tuy không phải họ hàng, nhưng những người phụ nữ này có tình cảm đặc biệt dành cho gia đình.

"Chúng tôi không có họ hàng, nghe tin cháu được tìm thấy thì mừng rơi nước mắt. Dù đêm hôm qua nghe tin tìm thấy nhưng bé chưa về, chúng tôi vẫn đến đây túc trực cùng gia đình. Sáng hôm nay quay lại để tận mắt nhìn thằng bé. Tôi nói đùa với gia đình rằng' phải làm trăm mâm cỗ để ăn mừng'", bà Bình chia sẻ.

Bà Hòe cho hay, qua theo dõi trên báo chí được biết gia đình anh Hưng đang đau khổ vì mất con. Tối hôm qua, bà Hòe tiếp tục biết tin vui bé Gia Bảo đã được tìm thấy nên đã đến tận gia đình anh Hưng để thăm hỏi.

"Dù đây là việc của nhà người không quen biết, nhưng tình cảm tự nhiên trong tôi cứ nâng nâng. Mừng cho gia đình anh Hưng và cháu bé, không còn niềm vui nào hơn để tả", bà Hòe nói.

2 người phụ nữ chạy xe hàng chục km đến gia đình anh Hưng để hỏi thăm

Không chỉ mừng vui với gia đình anh Hưng, một người hàng xóm cảm phục về sự nhanh nhạy của các chiến sĩ cảnh sát, bà hết lời ca ngợi chiến công này.

"Gia đình cậu Hưng này ở Hưng Yên lên đây làm ăn, chỉ là hàng xóm, nhưng chúng tôi rất đoàn kết. Mỗi khi có công việc gì đều chia vui, thăm hỏi. Thấy việc này xảy ra, mình phải đặt hoàn cảnh mình vào. Chúng tôi cũng như gia đình anh Hưng trong hai ngày qua đứng ngồi không yên. Tin vui đến vào chiều muộn hôm qua, không ngờ nhanh vậy. Công an Việt Nam cực kỳ giỏi, thể thao nhất, chống dịch Covid-19 cũng nhất", người hàng xóm vui mừng.

Người hàng xóm phấn khởi

Gia đình anh Hưng đón nhiều khách quý đến hỏi thăm

Gia Bảo trở thành nhân vật "nổi tiếng"

Về phía gia đình, ông Cao Huy Mừng (ông ngoại cháu bé) cho hay, chiều muộn hôm 21/8 nhận được thông tin cháu ngoại bị mất tích, ông Mừng cùng những người thân tận Hưng Yên tức tốc bắt xe lên Bắc Ninh để lo việc.

"Khi biết thông tin, tôi chạy lên và bám chặt tại đây để lo các công việc với mọi người. Từ lúc đó đến giờ gần như không chợp mắt, lúc đầu thì lo lắng. Hôm qua nghe tin xong ai cũng vui mừng, tôi mới chợp mắt được một chút, bây giờ tiếp mọi người đến thăm hỏi. Gia đình hết lòng cảm ơn lực lượng chức năng, các chiến sĩ tài giỏi, chúng tôi cũng cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm, giúp gia đình tôi", ông Mừng xúc động.

Thông tin về tình trạng bé Gia Bảo hiện tại, anh Hưng bố bé cho hay từ lúc đón con về từ trụ sở công an bé ngủ rất say, gọi không dậy. Vừa về đến nhà bé tỏ ra hoạt bát, ngoan ngoãn, vui vẻ và thậm chí còn mải xem tivi - chương trình mà cháu yêu thích tới muộn mới đi ngủ.

Việc Gia Bảo được giải cứu an toàn trong thời gian ngắn khiến không chỉ gia đình mà cả những người chưa từng gặp mặt, chỉ theo dõi bé qua những thông tin được báo chí đăng tải, MXH cập nhật cảm thấy vô cùng vui mừng. Nếu như 2 đêm trước là những đêm không ngủ của sự lo lắng, thì hôm nay là một ngày vui ở TP. Bắc Ninh.

Trước đó, vào 18h15 ngày 21/8, Công an thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1983 ở khu Khúc Toại, phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) về việc 16h30' cùng ngày, anh Hưng đưa con trai là cháu Nguyễn Cao Gia Bảo đến khu vui chơi trẻ em tại Công viên Nguyễn Văn Cừ, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh.

Anh Hưng ngồi uống nước ở canh khu vui chơi, đến khoảng 17h30' không thấy cháu Gia Bảo đầu, anh Hưng thông báo bảo vệ Công viên, cùng người nhà và mọi người tìm kiếm nhưng không thấy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Công an thành phố Bắc Ninh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động và các lực lượng tổ chức tìm kiếm cháu bé tại công viên và khu vực xung quanh nhưng không thấy.

Xác định vụ việc có dấu hiệu của vụ án "bắt cóc trẻ em", sáng ngày 22/8, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo xác lập Chuyên án truy xét, huy động lực lượng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức truy tìm cháu bé và truy xét đối tượng, đồng thời thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và các trang mạng xã hội.

Kết quả đến 21h30 ngày 22/8/2020, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh được sự phối hợp giúp đỡ của Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện giải cứu thành công cháu Nguyễn Cao Gia Bảo tại Xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Minh Ngọc

