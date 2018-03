Cặp tình nhân dàn cảnh móc túi khách massage

Ngày 14/3, thông tin từ Công an xã Bình Tú (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) cho biết, khoảng 10h ngày 12/3, anh Huỳnh L. (SN 1991, trú thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) đến quán cắt tóc Hoàng Anh (ở thôn Tú Mỹ, xã Bình Tú) do Lê Thị Vinh (SN 1981, trú xã Tiên An, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) làm chủ để massage.

Tiệm cắt tóc Hoàng Anh là ngôi nhà cấp 4 xập xệ đã bị gỡ biển hiệu

Lúc này, ngoài Vinh, trong quán còn có Nguyễn Nhẹ (SN 1983, trú thị xã Điện Bàn), là bạn trai của Lê Thị Vinh.

Khi Vinh đang massage cho anh L. thì Nhẹ lén đến chỗ anh L. treo quần rồi thò tay vào túi quần của anh L. để trộm tài sản.

Khi Nhẹ đang thực hiện hành vi của mình thì anh L. nhìn thấy và truy hô. Bị phát hiện, Nhẹ bỏ chạy cùng với số tiền 4 triệu đồng lấy được từ túi quần của anh L.

Sau khi nhận được tin báo của nạn nhân, Công an xã Bình Tú đã mời Vinh đến làm việc. Trong bảng tường thuật, Vinh thừa nhận hành vi của mình và bạn trai, trong đó, Nhẹ trực tiếp trộm cắp tài sản.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thăng Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Dân Trí