Cảnh sát truy tìm kẻ dìm chết bé trai 35 ngày tuổi

Sáng 12/6, mạng xã hội xuất hiện thông tin bé trai 35 ngày tuổi bị sát hại tại xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chủ một tài khoản Facebook là người địa phương chia sẻ: “Tên ác nhân đã dìm em bé vào chậu tắm... Hung thủ đã viết dòng chữ ở cầu thang là: Tao giết cháu mày đấy”.

Xã Hữu Bằng (huyện Thạch Thất) nằm ở phía Tây Hà Nội, cách nội thành hơn 20 km. Ảnh: Google Maps.

Theo miêu tả, vụ việc xảy ra tại thôn Đình, xã Hữu Bằng. Nạn nhân là bé trai 35 ngày tuổi.

Rạng sáng cùng ngày, bố mẹ cháu bé tỉnh giác nhưng không thấy con trai nằm cạnh. Vội đi tìm, họ phát hiện sự việc đau lòng.

Xác nhận với Zing.vn, một cán bộ công an sở tại cho biết vụ việc được phát hiện lúc 5h ngày 12/6. Các đơn vị nghiệp vụ của Công an Hà Nội cùng Công an huyện Thạch Thất đang có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

