Cảnh sát lao xuống sông vây bắt thanh niên bán ma túy đá

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đơn vị đã bắt Văn Viết Thành (26 tuổi, trú xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy) để làm rõ hành vi Buôn bán ma túy.

Cảnh sát chống ma túy lao xuống sông bắt giữ thanh niên bán ma túy. Ảnh: T.A.

Theo đó, trưa 7/6, lực lượng công an bắt quả tang Thành đang bán ma túy cho một người trên đường Phan Chu Trinh nên tổ chức vây bắt anh ta. Phát hiện công an truy đuổi, Thành đã nhảy xuống sông An Cựu đoạn gần cầu Kho Rèn hòng trốn thoát.

Các trinh sát làm nhiệm vụ đã nhanh chóng lao xuống sông bắt giữ thanh niên này.

Theo công an, thời điểm đó Thành đang bán ma túy đá cho một người ở phường Phú Hậu, TP Huế với giá 500.000 đồng.

Nhiều người đi đường dùng điện thoại quay lại cảnh công an vây bắt thanh niên bán ma túy.

Phóng to Địa điểm xảy ra vụ bắt giữ. Ảnh: Google Maps.

Theo Zing.vn