Cảnh sát kể lại giây phút khống chế đối tượng buôn ma túy dùng súng và lựu đạn cố thủ trong xe

Chia sẻ với PV, một chiến sỹ cảnh sát có mặt trong vụ vây ráp bắt nhóm đối tượng sử dụng súng, lựu đạn chống đối lực lượng chức năng cho biết: "Sự việc xảy ra khiến chúng tôi vô cùng nghẹt thở. Các đối tượng quá liều lĩnh. Cho đến khi các đối tượng được khống chế hoàn toàn chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm".

Giây phút đối tượng Trung có ý định dùng súng tự sát.

"Nhìn hành động của đối tượng Nguyễn Thành Trung lúc bước xuống xe rất hung hăng. Hắn ngậm điếu thuốc vênh một bên, một tay cầm súng dí lên đầu có ý định tự sát, tay còn lại cầm quả lựu đạn đã rút chốt. Lúc đó anh em chúng tôi đã nghĩ đến phương án xấu nhất.

Cũng nhờ sự kêu gọi thuyết phục của cơ quan chức năng, một phần nhờ sự thuyết phục của người nhà, sau khi hút xong điếu thuốc đối tượng Trung đã vứt bỏ vũ khí đầu hàng" - vị cảnh sát này cho hay.

Sau hơn 4h vây ráp đến nghẹt thở, lực lượng chức năng đã dùng mọi biện pháp thuyết phục, cuối cùng 3 đối tượng đã bị khống chế hoàn toàn. Một đối tượng còn lại trong nhóm người vận chuyển ma túy vừa ra trình diện đầu thú vào sáng nay (16/2) sau một đêm lẩn trốn trong rừng.

Qua quá trình khám nghiệm hiện trường, phương tiện, cơ quan chức năng thu giữ hơn 9kg ma túy đá, 2.000 viên ma túy tổng hợp.

Sau hơn 4h thuyết phục các đối tượng đã được khống chế hoàn toàn.

Như tin đã đưa, vào khoảng 15h ngày 15/2, trên trục đường liên xã Ninh - Lĩnh, thuộc huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, cơ quan Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một nhóm đối tượng đi hai xe ô tô có biểu hiện vận chuyển trái phép chất ma túy nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, các đối tượng đã điều khiển cho xe chạy với tốc độ cao, theo hướng về xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn. Khi chiếc xe bán tải không biển số của bọn chúng chạy đến ngã tư giao đường liên xã Lâm - Giang thì bị lao xuống ruộng. Lúc này, nhóm đối tượng đã nhảy ra khỏi xe, ôm súng cố thủ tại khu vực cống nước gần Chi cục Thuế xã Sơn Giang.

Ngay sau đó, hàng trăm chiến sĩ cảnh sát đã được điều động, phong tỏa tất cả tuyến đường liên thôn, liên xã gồm Sơn Giang, Sơn Quang, Sơn Lâm, thị trấn Phố Châu để tổ chức vây bắt nhóm đối tượng.

Trước tính chất phức tạp của vụ án, đích thân Đại tá Lê Văn Sao - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh và Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo, xử lý vụ việc. Sau khi xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục CSĐT tội phạm về ma túy, lực lượng chức năng đã tiến hành các biện pháp vận động, tuyên truyền kết hợp với trấn áp.

