Cảnh đổ nát nơi trùm ma túy cố thủ, chống đối 300 cảnh sát

Sáng 27/6, khoảng 300 cán bộ, chiến sĩ thuộc 11 đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La đã bao vây sào huyệt của 2 trùm ma tuý Nguyễn Thanh Tuân (35 tuổi, quê Hà Nội) và Nguyễn Văn Thuận (34 tuổi, quê Hà Nam) ẩn nấp tại bản Tà Dê. Họ là thành phần đặc biệt nguy hiểm bị truy nã trong đường dây vận chuyển trái phép cả nghìn bánh heroin. Theo ban chuyên án, trong nhà Tuân lúc đó có 6 người, trong đó 3 kẻ ra đầu hàng để được sống, số còn lại bị tiêu diệt. Thuận cũng tử vong trong đợt này. Khi sự việc diễn ra, hơn 100 hộ dân trong bản Tà Dê đã được sơ tán đến nhà văn hóa bản Lóng Luông cách đó hơn 1 km.

Ngày 4/7 (sau 6 ngày công an đánh án), sào huyệt của trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân chỉ còn lại một đống đổ nát. Đây là nơi Tuân và đàn em trú ngụ, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ. Nguyễn Thanh Tuân có 4 lệnh truy nã đặc biệt về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Trong đó có 2 lệnh truy nã của cơ quan CSĐT Bộ Công an, 2 lệnh truy nã của cơ quan CSĐT điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an tỉnh Sơn La.

Lóng Luông là xã vùng cao của huyện Vân Hồ, cách biên giới 15-20 km. Xã có 11 bản với trên 5.200 nhân khẩu. Dân tộc Mông chiếm trên 87%. Sáng nay, nhiều bà con dân tộc sống gần nhà Tuân đến đây tận dụng số gạch trong đống đổ nát để xây lại bức tường mới. Họ nói rằng xây tường mới để ngăn cách đất nhà mình với nhà Tuân và chặn không cho gà, lợn chạy ra ngoài.

Người dân ở đây tâm sự, dù có đất cạnh nhà Tuân nhưng họ chưa bao giờ dám đến gần khu vực này cũng như nhìn vào bên trong. Trước đây, căn nhà của Tuân được xem là nơi "bất khả xâm phạm" đối với bà con bản Tà Dê.

Những đứa trẻ ở bản Tà Dê trèo lên một chiếc máy kéo trước cửa sào huyệt của trùm ma túy. Do địa hình cách trở, rất ít phương tiện đi vào nên chúng tỏ ra thích thú khi nhìn thấy chiếc máy kéo này.

Một bé gái người Mông đang nhặt sắt vụn từ căn nhà của trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân.

Trong đống đổ nát còn một vài vỏ quả nổ và một chiếc báng súng. Đây là những quả nổ còn sót lại sau trận đấu súng giữa hơn 300 cảnh sát và những tên tội phạm ma túy.

Bức tường phía cổng vào nhà Nguyễn Thanh Tuân còn in hằn những vết đạn lớn.

Căn hầm kiên cố đã bị phá bỏ phần mái. Theo cơ quan chức năng, căn hầm này sẽ bị san lấp, tất cả vật liệu xây dựng được chở đi nơi khác. Trao đổi với Zing.vn, ông Tếnh A Chìa, Chủ tịch UBND xã Lóng Luông cho biết sau khi phá dỡ nhà Tuân, khu đất này chưa có kế hoạch sử dụng vào mục đích gì.

Két sắt, sập, giường chiếu và nhiều đồ đạc khác vẫn ném chơ vơ ở hiện trường. Theo Công an tỉnh Sơn La, thời điểm phá án trong nhà Tuân có 2 két sắt. Chiếc két sắt thứ nhất đựng vài nghìn USD và tiền lẻ 1.000 đồng, 2.000 đồng. Còn két sắt thứ 2 đựng toàn súng và đạn. Liên quan đến vụ án, ngày 2/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La có quyết định khởi tố vụ án hình sự: Tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự và Chống người thi hành công vụ.

Theo Zing.vn

