Cần tiền tiêu Tết, gã đàn ông xông vào nhà, đuổi chém một phụ nữ để cướp tài sản

Công an khống chế 1 đối tượng tội phạm. Ảnh: M.T

Ngày 3/2, Công an quận 12, TPHCM đang tạm giữ Thái Minh Phương (SN 1975, ngụ quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Theo điều tra, khoảng 19h30 ngày 30/1, chị T.T.K.P. (SN 1973, ngụ quận 12) đang ngồi 1 mình ở căn nhà gia đình ở phường Thạnh Lộc, quận 12, TPHCM. Lúc này, Phương cầm dao đi vào trong nhà rồi đuổi chém chị P..

May mắn chị P. phát hiện nên tìm cách bỏ chạy ra ngoài dùng ổ khoá khoá cửa căn nhà lại. Người phụ nữ vội hô hoán và báo công an. Về phần Phương lục lọi lấy gần 3 triệu, ĐTDD…tìm cách thoát ra căn nhà.

Công an đã có mặt tiến hành mở cửa và khống chế đối tượng Phương. Tại công an, Phương khai do cần tiền tiêu Tết nên xông vào nhà chị P. chém cướp tài sản.

Theo Minh Toàn

Trí Thức Trẻ

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật