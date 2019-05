Cận cảnh lượng ma túy trị giá 500 tỉ giấu trong xô, chậu, phủ bạt như... hàng chợ

Cơ quan công an TP. HCM vừa phá thành công chuyên án ma túy lớn mang bí số 719 ĐL, thu giữ trên 500kg ma túy tổng hợp, bắt giữ nhiều đối tượng mang quốc tịch nước ngoài liên quan đến đường dây này.

Chiều ngày 11/5, hàng trăm trinh sát Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Bộ Công an (C04) phối hợp với Công an các tỉnh Bình Dương, TP. HCM và Công an các quận, huyện Tân Phú, Tân Bình, Bình Chánh, quận 6 (TP. HCM) đồng loạt khám xét các kho hàng tại xã Vĩnh Lộc A ( huyện Bình Chánh), quận 6, Tân Phú…

Kho hàng bị cảnh sát phong tỏa bao vây.

Tại những kho hàng này, công an phát hiện 500 kg ketamin (ma túy tổng hợp), 4 máy ép, nhiều ô tô... Công an đã bắt giữ Jhu Minh Jyun (SN 1985, quốc tịch Đài Loan).

Số lượng ma túy khủng được cơ quan công an phát hiện, thu giữ.

Cùng thời điểm, cảnh sát cũng khám xét căn nhà trên đường Cộng Hòa (Q.Tân Bình) bắt ông trùm Liu Ming Yang (SN 1985, quốc tịch Trung Quốc) và 2 đối tượng đàn em là Nguyễn Thị Thu Vân (SN 1983 quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc), Tô Gia Mỹ (Sn 1986, quốc tịch Trung Quốc). Những đối tượng này được xác định cầm đầu đường dây ma túy khủng này.

Một đối tượng trong đường dây ma túy bị công an bắt giữ.

Theo điều tra, bước đầu xác định, nhóm đối tượng trên nhập cảnh vào Việt Nam bằng visa đi du lịch. Sau khi đến Việt Nam, bọn chúng thuê kho hàng ở Bình Chánh làm nơi tập kết lượng ma tuý khủng chuyển từ khu vực Tam Giác Vàng về Việt Nam.

Theo chỉ đạo của ông trùm, ngày 14/3 Jyun nhận 4 máy ép bao bì từ Trung Quốc (cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh ) đem về kho hàng tại quận Bình Tân (TP. HCM). Do thời gian gần đây, Bộ Công an liên tiếp phá thành công các vụ ma tuý lớn tại TP. HCM và các tỉnh thành, thấy động, rủi ro cao nên Yang chỉ đạo đàn em chuyển địa điểm tập kết hàng về huyện Bình Chánh hoạt động.

Ma túy được cất giấu trong cốp xe để tại kho hàng.

Số ma túy trên được vận chuyển từ nước ngoài về, chuẩn bị xuất đi nước ngoài tiêu thụ thì bị công an bắt giữ.

Một vị cán bộ điều tra chuyên án cho biết: "Ma tuý ketamin là loại hàng hiếm trên thị trường hiện nay, tác dụng của loại ma tuy này mạnh gấp nhiều lần so với các loại ma túy khác. Lô hàng bắt giữ có giá trị ước khoảng 500 tỷ đồng".

