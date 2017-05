Cận cảnh căn nhà nơi xảy ra vụ giết người rạch bụng kinh hoàng

Ngày 23/5, Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ Phan Văn Tuấn (SN 1984, trú tại xã Lý Thường Kiệt, Yên Mỹ, Hưng Yên) để điều tra về hành vi giết người.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận đã ra tay sát hại anh Nguyễn Văn Thao (Sn 1993, trú tại Yên Mỹ) rồi rạch bụng, cắt bộ phận sinh dục, ném xác xuống sông phi tang.

Đối tượng Tuấn với khuôn mặt thất thần tại cơ quan điều tra

Căn nhà của Tuấn, nơi tên này ra tay sát hại dã man anh Thao vào đêm 21/5 nằm hoang vắng sát cánh đồng, chỉ cách sông Bắc Hưng Hải 100m.

Căn nhà này Tuấn xây cách đây nhiều năm, do mẹ mất, không có bố và đã ly dị vợ nên nghi phạm sống một mình. Theo một số người dân, do nghiện ma tuý nên tối nào nhà Tuấn cũng đông người qua lại, chủ yếu là các đối tượng có biểu hiện sử dụng ma tuý.

Con đường vào nhà nghi phạm Tuấn um tùm cỏ dại, lầy lội sau cơn mưa rào.

Đây là con đường mà nghi phạm Tuấn sau khi sát hại anh Thao đã kéo xác nạn nhân đi qua để ra sông Bắc Hưng Hải. Tại đây, Cơ quan điều tra đã phát hiện ra nhiều vết mầu nâu (nghi máu) dính trên cỏ.

Khu vực bờ sông Bắc Hưng Hải nơi Tuấn vứt xác anh Thao sau khi đã cứa cổ, rạch bụng và cắt đi bộ phận sinh dục của nạn nhân/

Theo người dân nơi đây, Tuấn có hoàn cảnh khá đặc biệt nên mọi người nhiều khi “không chấp”. Tuy vậy, khi công an ập vào bắt giữ Tuấn thì mọi người đều sửng sốt trước hành vi giết người dã man của đối tượng này.

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, sau khi xảy ra có nhiều tin đồn về việc giết người lấy nội tạng. Tuy nhiên cơ quan công an khẳng định đây là thông tin bịa đặt. Hiện Công an Hưng Yên tiếp tục xác minh xem liệu Tuấn có đồng phạm trong vụ việc này hay không.

Tin, ảnh: Thanh Sơn