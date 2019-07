Camera vạch mặt nghi phạm ném bom xăng đốt nhà khiến 5 người nguy kịch

Liên quan nghi án mang xăng đốt nhà khiến 5 người nguy kịch, chiều tối 30/7, nguồn tin riêng của Người lao động cho biết cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An và Công an TP Vinh đã có kết quả điều tra bước đầu về nguyên nhân và thủ phạm vụ cháy tại phường Quán Bàu, TP Vinh vào trưa cùng ngày.

Công an đang trích xuất camera an ninh để điều tra nguyên nhân vụ cháy. Ảnh: Infonet

Qua hình ảnh camera, cơ quan chức năng xác định được 1 người đàn ông lạ mặt dùng can mua xăng tại 1 cây xăng gần nhà chị T.. Người này sau đó mang theo can xăng đi vào nhà chị T., phóng hỏa gây ra vụ cháy khiến 5 người bị thương.

Theo những người dân, trưa cùng ngày, căn nhà do chị Nguyễn Thị Trang (SN 1984) bất ngờ thấy khói bốc nghi ngút, mọi người hô hoán đập lửa.

Thời điểm này, chị Trang cùng 4 người phụ nữ trong gia đình đang ở bên trong căn nhà bị mắc kẹt. May mắn, các nạn nhân được cứu ra ngoài trong tình trạng khó thở, mặt đỏ gay gắt, đau rát đường thở, hoảng loạn nên được chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Nạn nhân của vụ cháy đang được cấp cứu ở bệnh viện. Ảnh: ANTĐ

Theo ghi nhận của PV ANTĐ, các bác sĩ Bệnh viện 115 Nghệ An cho biết, cả 5 nạn nhân đều nhập viện trong tình trạng bỏng đường hô hấp do ngạt khói xăng. Riêng chị Trang, ngoài suy hô hấp, còn bị đa chấn thương, bỏng ở chân, tay.

Sau khi được sơ cứu, các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và được chuyển về khoa Hồi sức cấp cứu tích cực để theo dõi điều trị. Vụ hỏa hoản khiến nhiều tài sản trong căn nhà 2 tầng bị hư hỏng nặng. Nhiều gạch ốp tường rơi vương vãi.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

M.H (th)

