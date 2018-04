Camera an ninh nhận dạng 2 kẻ nghi dùng súng cướp ngân hàng ở TPHCM

Ngày 31.3, Công an quận Tân Phú cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang điều tra truy xét 2 thanh niên nghi dùng súng cướp ngân hàng giữa ban ngày một cách táo tợn ở phường Hiệp Tân.

Hình ảnh 2 nghi phạm thực hiện vụ cướp. Ảnh: C.T

Công an đã trích xuất hình ảnh camera an ninh, xác định 2 nghi can độ tuổi thanh niên, đi xe máy hiệu Exciter màu đen vàng. Thanh niên điều khiển xe cao khoảng 1m7, mặc quần jeans xanh, áo khoác đen, mang giày bata, bịt kín mặt, đội mũ màu đen. Thanh niên ngồi sau xe được cho là người nghi cầm vật giống súng , cao khoảng 1m7, mặc quần jeans xanh, áo khoác nâu, đi dép xỏ ngón, bịt kín mặt, đội mũ màu đen.

Công an đề nghị người dân có thông tin về 2 đối tượng này nhanh chóng trình báo công an.

Như đã thông tin, khoảng 10h cùng ngày, hai thanh niên (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe máy tới trước trụ sở giao dịch của ngân hàng ABBank, đường Lũy Bán Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.HCM. Người ngồi sau xe máy đi tới trước cửa ngân hàng và rút một vật giống súng dí vào người bảo vệ ngân hàng này.

Trụ sở ABBank, nơi xảy ra vụ cướp. Ảnh: C.T

Dù hoảng sợ nhưng người bảo vệ vẫn giằng co và lùi vào phía trong ngân hàng, hô to “cướp, cướp…”. Những nhân viên ngân hàng bấm chuông báo động thì nam thanh niên còn lại xông vào quăng một chiếc ba lô ra, yêu cầu mọi người không tri hô và phải lấy tiền bỏ vào ba lô. Ít phút sau, lực lượng bảo vệ kịp tiếp ứng nên 2 nam thanh niên vội vã ra xe máy tẩu thoát mà chưa cướp được tiền.

