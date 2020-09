Cầm súng tự chế bắn “chủ nợ” trong tiệc sinh nhật

Ngày 3-9, TAND TPHCM xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tú Duy (SN 1997, quê ở tỉnh Đắk Lắk) 17 năm tù về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, Nguyễn Tú Duy và anh N.M.C. có quen biết nhau. Duy mượn anh C. 15 triệu đồng nhưng mãi không trả.

Tối 21-6-2019, anh N.MC. dự sinh nhật bạn tại một nhà hàng ở quận Gò Vấp, TP HCM. Tại buổi tiệc, anh C. có qua bàn mời bia Duy. Lúc này, Duy nhớ lại việc anh C. từng nói xấu mình nên nảy sinh ý định bắn bạn bằng súng tự chế (có sẵn ở nhà). Duy trở về lấy súng, đạn và ổ đạn rồi nhanh chóng quay lại nhà hàng. Vào phòng tiệc, Duy chĩa súng bắn trúng bụng anh C. rồi tẩu thoát. May mắn thoát chết nhưng nạn nhận chịu thương tật đến 85%.

Mãi đến ngày 17-7-2019, Duy đến công an đầu thú, giao nộp khẩu súng tự chế. Tại cơ quan điều tra, Duy khai từng mượn nạn nhân 15 triệu đồng nhưng sau đó không có tiền trả nợ. Duy ôm hận trong lòng vì nghĩ rằng anh C. khuyên người khác không nên cho Duy mượn tiền nữa.

Về hung khí gây án, Duy khai mua từ một người dân tộc (không rõ lai lịch) ở tỉnh Đắk Lắk với giá hơn 1 triệu đồng.

