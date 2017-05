Cái kết đắng của 'hoa khôi' ngân hàng

Thế nhưng, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, tất cả hành vi phạm tội của đối tượng nhanh chóng bị phơi bày khi cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vào cuộc.

Cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi với trung tá Lương Hồng Ngân, Phó trưởng phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Lào Cai đúng thời điểm các anh đang bước vào đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Trên bảng phân công kế hoạch công tác của đơn vị dày đặc chữ, ngoài những cán bộ, chiến sĩ đang tham gia điều tra, phá án, số cán bộ làm nhiệm vụ tại cơ quan cũng luôn được huy động trực và ứng trực tối đa.

Trung tá Lương Hồng Ngân chia sẻ: Chưa đầy 1 tháng vừa qua, đơn vị đã bắt và vận động đầu thú được 6 người trốn truy nã, trong đó nổi bật là chuyên án 217N - vận động đầu thú đối tượng Phạm Kim Ngân (45 tuổi, ở phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai), người đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt của khách hàng 4,2 tỷ đồng.

Phạm Kim Ngân.

Được biết, tháng 10/1994, Phạm Kim Ngân được tuyển dụng vào công tác tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Đến tháng 1/2013, Ngân được điều động về Phòng kế toán, Chi nhánh Cốc Lếu. Sau đó được bổ nhiệm làm Phó trưởng phòng Kế toán Agribank Chi nhánh Kim Thành, thành phố Lào Cai vào tháng 11/2016.

Trong hơn 3 năm làm cán bộ kế toán tại ngân hàng, Phạm Kim Ngân đã giả mạo chữ ký khách hàng, lập chứng từ để chiếm đoạt số tiền 4,2 tỷ đồng. Với thủ đoạn tinh vi và kín kẽ nên trong suốt một thời gian dài, mọi hành vi sai trái của Ngân diễn ra trót lọt. Chỉ đến khi nhiều khách hàng phản ánh tài khoản của mình bị thất thoát không rõ lý do, thủ đoạn của Phạm Kim Ngân mới bắt đầu được phanh phui.

Biết không thể thoát tội, ngày 29/11/2016, Ngân lấy lý do có việc đột xuất xin nghỉ trước, cũng từ đây, cô ta bắt đầu chuỗi hành trình trốn chạy của mình.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thành lập chuyên án mang bí số 217N do đại tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh trực tiếp làm Trưởng ban chuyên án, Phòng Cảnh sát kinh tế và Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh là hai đơn vị chủ công.

Lần theo các mối quan hệ của nữ cán bộ 45 tuổi này, 2 mũi trinh sát nhanh chóng được thiết lập. Mũi thứ nhất có nhiệm vụ bám sát các mối quan hệ họ hàng, anh em trong gia đình đối tượng để tiếp cận thông tin nơi Ngân đang trốn chạy, vì rất có thể sau khi bỏ trốn, Ngân vẫn giữ liên lạc với gia đình.

Mũi trinh sát thứ hai tiếp tục điều tra các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp của Ngân cả trong và ngoài tỉnh. Với mục tiêu phá án nhanh nhất, sớm đưa đối tượng ra ánh sáng pháp luật, ban chuyên án đã huy động tối đa số lượng cán bộ tham gia.

Thế nhưng việc tiếp cận thông tin gặp không ít khó khăn, bởi sau khi bỏ trốn, Ngân đã che giấu toàn bộ hành tung của mình với họ hàng, đồng nghiệp. Nếu có cũng chỉ là những thông tin hết sức mơ hồ, mông lung.

Các manh mối ít dần, việc xác minh tại các địa bàn xa xôi trong và ngoài tỉnh, nơi Ngân đã đi qua và làm việc cũng tưởng chừng đi vào bế tắc. Bằng sự quyết liệt, không để vụ án kéo dài, từ các kênh thông tin ít ỏi, Ban chuyên án đã xác định được vị trí nơi đối tượng ẩn náu.

Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, số tiền Ngân chiếm đoạt lớn, là mồ hôi, công sức của hàng trăm người dân, nên ban chuyên án đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tích cực vận động đối tượng ra đầu thú. Trước sự nỗ lực và kiên trì của những cán bộ, chiến sỹ công an tận tâm, tận tụy với nghề, ngày 21/2, Phạm Kim Ngân đã ra đầu thú sau những ngày trốn chui, trốn lủi trong TP.HCM.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Phạm Kim Ngân tỏ ra hiền lành, ít nói. Ở tuổi ngoại tứ tuần, Ngân vẫn được nhiều người gọi là “hoa khôi” của ngành bởi sự tươi trẻ. Có lẽ, cũng chính vì chiếm được sự ưu ái, tin tưởng của đồng nghiệp và khách hàng, nên cô ta dễ bề thực hiện trót lọt những việc làm gian lận để chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Theo Báo Lào Cai