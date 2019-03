Cái giá phải trả cho những cặp "vợ chồng ma túy"

1. Cuối tháng 1-2019, Đội Chống tội phạm xâm phạm sở hữu Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã khám phá thành công chuyên án bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Vũ Hương Thu (SN 1977, trú tại Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội). Thu là bị can trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, bị Cơ quan chức năng truy nã từ cuối tháng 12-2018. Đối tượng sau đó đã được bàn giao cho Cơ quan thi hành án hình sự, Công an TP Hà Nội thụ lý.

Theo một điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự, để có thể tóm được đối tượng, Cơ quan công an đã lập chuyên án trinh sát, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm tìm ra hành tung của nữ quái này. Sau một thời gian tổ chức lực lượng, bám theo các mối quan hệ của Thu, tổ công tác của Đội chống tội phạm xâm phạm sở hữu đã có được manh mối khá chắc chắn. Ngày 28-1-2019, các trinh sát đã theo sát người đàn bà luống tuổi, bất ngờ xuất hiện như trên trời rơi xuống và tóm được đối tượng.

Vợ chồng Diệp - Tú tại phiên tòa.

Tài liệu điều tra cho thấy nhiều năm trước, cặp vợ chồng Vũ Hương Thu - Cao Hữu Sỹ đã là một "cặp bài trùng" trong đường dây buôn bán ma túy kiêm tiêu thụ xe gian. Căn nhà của vợ chồng Sỹ và Thu nằm ở vị trí đắc địa trên một con phố nhỏ thuộc địa bàn phường Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Mặc dù không mấy khi giao lưu với hàng xóm láng giềng, song mọi người ở đây chẳng bao giờ thấy Sỹ và Thu to tiếng với ai. Ngày qua ngày, với phong cách ăn mặc công chức khi ra khỏi nhà, vợ chồng Sỹ, Thu đã tạo được một hình ảnh "công chức mẫn cán" với những người xung quanh.

Nhưng vỏ bọc khéo léo của cặp vợ chồng này đã không qua mắt được các trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai. Một điều tra viên kể lại với chúng tôi: Ban ngày căn nhà của Sỹ, Thu cửa đóng then cài. Chỉ khi mặt trời tắt bóng, căn nhà mới nhộn nhịp kẻ vào người ra. Khách đến đây chủ yếu là những thanh thiếu niên khuôn mặt bặm trợn, xăm trổ đầy mình. Riêng phương tiện đi lại của cả hai vợ chồng này cũng có nhiều điểm đáng ngờ. Ít ngày cả hai lại thay đổi xe máy một lần, toàn loại xe đắt tiền...

Trong một thời gian dài, quy luật sinh hoạt của cặp vợ chồng và đám khách lạ trên đã nằm trong tầm ngắm của cơ quan công an. Đến giữa tháng 7-2015, các trinh sát có căn cứ xác định hai vợ chồng Sỹ, Thu là đầu mối quan trọng trong đường dây mua bán ma túy.

Tối 16-7-2015, Thu rời khỏi nhà đến phố Nguyễn Thượng Hiền (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) gặp Nguyễn Tuấn Trung (SN 1986 trú tại phường Nam Đồng, quận Đống Đa) rồi trao cho người này một gói nhỏ. Đúng lúc ấy, các trinh sát ập đến phát hiện chất lạ trong túi hàng trên chính là ma túy. Chiếc xe máy Thu sử dụng cũng không có nguồn gốc rõ ràng.

Đấu tranh khai thác, Nguyễn Tuấn Trung khai nhận là một mắt xích trong đường dây buôn bán ma túy tổng hợp của nữ quái. Mở rộng điều tra, Cơ quan công an xác định, vợ chồng Thu, Sỹ là một "đại lý lớn" chuyên cung cấp ma túy cho các con nghiện, đồng thời cũng là đầu mối tiêu thụ xe gian.

Ngay sau đó, lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Thu đã được thực hiện. Tại thời điểm kiểm tra, Cơ quan công an phát hiện, thu giữ 4 gói ma túy tổng hợp được cặp vợ chồng này cất giấu trong ngôi nhà. Sỹ đổ lỗi cho vợ mình, khi khai toàn bộ số ma túy trên được vợ mua về để bán lẻ. Đáng nói, vào thời điểm kiểm tra, trong căn nhà của cặp vợ chồng Sỹ, Thu còn có nhiều đối tượng khác, đa phần đều là những con nghiện đến mua hàng. Nhiều người trong số đó còn trực tiếp sử dụng ma túy tại nhà của Sỹ, Thu.

Theo một lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, hành vi bán ma túy của Sỹ, Thu đã được làm rõ, song đối tượng cung cấp hàng cho cặp đôi này vẫn được chúng giữ kín. Tập trung đấu tranh, Sỹ và Thu khai nhận số ma túy bán cho các con nghiện được cặp vợ chồng này mua lại từ đối tượng Vũ Xuân Trung (SN 1979) ở Cao Bằng. Các đối tượng cũng khai, sắp đến ngày phải giao tiền hàng cho Trung thì bị Cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.

Một tổ trinh sát dày dặn kinh nghiệm nhanh chóng có mặt tại Cao Bằng, phối hợp với các đơn vị bạn tập trung xác minh về nhân thân đối tượng Vũ Xuân Trung. Trung là kẻ cầm đầu đường dây mua bán ma túy tổng hợp lớn từ Cao Bằng về Hà Nội tiêu thụ. Gã cũng là đối tượng có tiền án, tiền sự quen vợ chồng Thu, Sỹ trong thời gian các đối tượng cùng buôn bán xe máy trộm cắp được, rồi từ đó thiết lập đường dây mua bán ma túy tổng hợp quy mô cực lớn từ Cao Bằng về Hà Nội.

Trước ngày 16-7, Vũ Xuân Trung cùng 2 đối tượng khác dùng xe ô tô chuyên chở ma túy từ Cao Bằng về Hà Nội để giao cho các đại lý cũng như thu tiền hàng. Trạm nghỉ đầu tiên được các đối tượng dừng lại là một nhà nghỉ ở khu vực huyện Hoài Đức. Ngày 16-7, chúng di chuyển về Thanh Xuân để chuẩn bị giao hàng cho Thu, Sỹ thì bị Công an quận Hoàng Mai bắt giữ cùng số lượng ma túy tổng hợp rất lớn.

Nhóm đối tượng, tang vật trong đường dây buôn bán ma túy, tiêu thụ xe gian do Vũ Hương Thu cầm đầu.

Mở rộng điều tra, Cơ quan công an đã làm rõ một đường dây tiêu thụ xe gian liên tỉnh do vợ chồng Sỹ, Thu điều hành. Hai vợ chồng Thu, Sỹ gom xe máy các loại, hầu hết đều là tài sản trộm cắp rồi bán lại cho người có nhu cầu để hưởng chênh lệch mỗi chiếc xe từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng. Cơ quan điều tra đã thu giữ 13 chiếc xe tang vật, đồng thời tiếp tục làm rõ các đối tượng có liên quan.

2. Mới đây TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy do cặp vợ chồng Bùi Bích Diệp (SN 1980) - Vũ Viết Tú (SN 1979, cùng trú tại Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội).

Cáo trạng của cơ quan chức năng cho thấy cặp vợ chồng Diệp - Tú thuê nhà ở tại phường Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) và tại phường Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội) để sinh hoạt, kinh doanh. Khoảng tháng 6-2017, thông qua người đàn ông tên Tèo ở TP Hồ Chí Minh, Diệp quen với đối tượng Sang nhưng không rõ tuổi, địa chỉ.

Quá trình quen biết nhau, Diệp biết Sang có mối bán ma túy nên nhanh chóng lập ra đường dây phạm pháp từ TP HCM ra Hà Nội. Lý giải hành vi phạm tội của bản thân, một lý do "muôn thuở" được đưa ra là do… thiếu tiền. "Nghề sửa chữa điện tử của chồng thu nhập thấp nên em mới "sa chân" vào con đường lầm lỗi" - Diệp khai trước hội đồng xét xử.

Một trong những phi vụ của Diệp từng thực hiện chớp nhoáng là vào cuối tháng 1-2018 Diệp gọi điện cho Sang đặt mua 1 thùng "kẹo" (ma túy tổng hợp), số lượng 1.000 viên với giá 175 triệu đồng để bán trong dịp Tết Nguyên đán. Hai bên thỏa thuận giấu ma túy vào trong các kiện quần áo, váy cưới, rồi chuyển từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội.

Theo sự hướng dẫn của Diệp, Sang mang thùng đồ bên trong giấu ma túy đến giao cho bà Nguyễn Thị Kim Thủy (mẹ ruột Diệp, trú tại quận Bình Thạnh, TP HCM) và bảo bà cụ thuê người mang tới công ty vận chuyển hàng hóa, gửi giúp.

Trước đó, Diệp cũng nói với bà Thủy là nhận giúp thùng quần áo, rồi chuyển ra Hà Nội cho mình để bán qua mạng. Tin tưởng con gái, bà Thủy sau đó đã chuyển thùng hàng chứa ma túy ra Hà Nội với địa chỉ người nhận là Nguyễn Tiến Đạt cùng số điện thoại lạ.

Ngày 24-1-2018, Diệp nhận được thông báo của công ty chuyển phát nhanh đến nhận bưu phẩm. Biết là ma túy từ TP Hồ Chí Minh ra nên Diệp bảo chồng đi nhận cùng. Đến nơi nhận hàng, Diệp ngồi ngoài xe ô tô đợi, còn Tú vào trong và dùng chứng minh nhân dân giả mang tên Nguyễn Tiến Đạt nhận thùng hàng bên trong giấu ma túy.

Nhận xong, vợ chồng Diệp đi xe ôm về nhà thuê ở Kim Mã cất giấu. Thế nhưng khi về gần tới nơi ở, cặp vợ chồng này bị lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện và bắt giữ cùng tang vật.

Khám xét hai chỗ ở của vợ chồng Diệp, cơ quan chức năng thu giữ thêm gần 400 gam ma túy (Ketamine, MDMA) cùng một khẩu súng tự chế với 6 viên đạn. Theo lời khai Diệp, khẩu súng ngắn đó là của một người bạn xã hội ở TP HCM gửi nhờ ít hôm. Và ngoài lần bị bắt quả tang, Diệp cũng từng 2 lần mua bán ma túy với khoảng 500 viên thuốc lắc.

Nói lời sau cùng, Diệp khẩn khoản: "Vợ chồng bị cáo đã biết sai. Xin HĐXX cho vợ chồng bị cáo cơ hội sớm trở về với các con". Trong khi đó, tại phần tranh luận, chồng Diệp khẳng định, đối tượng chỉ vô tình đi cùng vợ chứ không cố ý mua bán ma túy.

"Vợ bị cáo làm những việc trên là sai, xin tòa cho vợ chồng bị cáo cơ hội để làm lại cuộc đời, được về cùng nhau. Bị cáo đã sai, xin tòa cho bị cáo được hưởng khoan hồng về nuôi các cháu" - bị cáo Tú khẩn cầu.

Có mặt tại phiên tòa và nghe những đứa con lầm lỗi khai báo, trình bày, hai bà mẹ của vợ chồng Diệp ngồi phía sau bỗng bật khóc nức nở. Mẹ chồng Diệp nói: "Bản thân tôi rất căm thù những người buôn bán ma túy. Nhưng con dại cái mang, vợ chồng tôi thì đã già yếu, các cháu còn nhỏ dại nên xin tòa xem xét".

Dù vậy, TAND TP Hà Nội xác định hành vi của Bùi Bích Diệp cùng chồng đối tượng là rất nguy hiểm đối với xã hội. Bởi các bị cáo biết rõ ma túy là chất gây nghiện bị pháp luật nghiêm cấm nhưng vì hám lời nên vẫn buôn bán. Từ đó, TAND TP Hà Nội đã tuyên bản án chung thân với Diệp và Tú lĩnh án 20 năm tù giam. Đây là bản án nghiêm khắc đối với "cặp đôi" này.

