Cách ly bé gái 7 tuổi bị dí sắt nóng vào mặt khỏi cha mẹ

Ngày 25/11, ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Kiên Giang), cho biết đã yêu cầu chính quyền xã Vĩnh Hòa Phú phải có biện pháp cách ly Thảo (tên đã thay đổi, học lớp 2) với cha ruột và mẹ kế của bé. Hiện, công an huyện cũng đã vào cuộc để điều tra dấu hiệu bạo hành đối với những người gây ra thương tích cho Thảo.

Vết thương trên mặt bé. Ảnh: Nhật Tân.

Theo thông tin ban đầu, chiều 24/11, khi Thảo đến lớp học thì thầy cô ở trường Tiểu học Vĩnh Thành phát hiện mặt và hai tay bé có nhiều vết bỏng. Hiệu trưởng nhà trường liền trình báo chính quyền địa phương.

Làm việc với công an xã, Thảo cho biết các vết thương trên người là do cha ruột và mẹ kế gây ra ngày 21/11. Còn hai vết bỏng ở mặt và tay là do bị cha dùng thanh sắt nung đỏ dí vào.

"Xã đã mời cha và mẹ kế của Thảo lên làm việc và họ thừa nhận hành vi. Hồ sơ đã được chuyển đến công an huyện để nơi đây xử lý theo thẩm quyền", một cán bộ UBND xã Vĩnh Hòa Phú nói.

Theo Zing