Cách "bài binh bố trận" của cán bộ giáo dục nhằm can thiệp điểm thi tại Hòa Bình

Ngày 8/10, Cơ quan điều tra - Bộ Công an vừa hoàn tất điều tra bổ sung lần 2 vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Đưa và nhận hối lộ" xảy ra tại Hội đồng thi THPT quốc gia 2018 tỉnh Hòa Bình.



Theo đó, cơ quan Công an đề nghị truy tố 15 bị can. Trong đó, 14 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ…", riêng bị can Đỗ Mạnh Tuấn bị đề nghị truy tố thêm tội "Nhận hối lộ". Còn bị can Hồ Chúc - giáo viên Trường THPT Thanh Hà bị đề nghị truy tố tội "Đưa hối lộ".

Kết luận điều tra cho thấy , vào đầu tháng 5/2018 tại phòng làm việc, Nguyễn Quang Vinh (Trưởng phòng Khảo thí, Sở GD&ĐT Hòa Bình) bàn bạc, chỉ đạo Đỗ Mạnh Tuấn (Phó hiệu trưởng Trường dân tộc nội trú THPT-THCS huyện Lạc Thủy) can thiệp, nâng điểm bài thi trắc nghiệm cho một số thí sinh. Đỗ Mạnh Tuấn đồng ý, sau đó nói với Nguyễn Khắc Tuấn (chuyên viên phòng Khảo thí) biết.

Hai bị can tên Tuấn (ảnh tư liệu)

Cả nhóm đã bàn bạc, thống nhất Vinh có trách nhiệm chuẩn bị chìa khóa phòng chứa, chấm bài thi trắc nghiệm, bố trí niêm phong cửa phòng chấm thi dễ bóc, khó bị phát hiện. Đỗ Mạnh Tuấn trực tiếp can thiệp, sửa bài thi của các thí sinh trước khi quét file ảnh gửi về Bộ GD&ĐT. Để thuận lợi, bị can Vinh lựa chọn, giới thiệu Đỗ Mạnh Tuấn là thành viên tổ chấm trắc nghiệm. Đồng thời bố trí tổ chấm trắc nghiệm làm việc, sinh hoạt sát phòng chứa bài thi.

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố đáp án, Đỗ Mạnh Tuấn đã in đáp án, chuẩn bị bút chì, tẩy, dao dọc giấy và danh sách thí sinh cần nâng điểm mang vào khu vực tổ chức chấm thi. Vào các buổi tối từ 30/6-3/7/2018, Đỗ Mạnh Tuấn cùng Nguyễn Khắc Tuấn bóc niêm phong cửa, sử dụng chìa khóa của Vinh cung cấp mở phòng 504 để thực hiện nâng điểm cho các thí sinh.

Tại căn phòng chấm thi, hai bị can này dùng dao dọc giấy rạch theo mép gấp niêm phong túi đựng bài thi sau đó đối chiếu, tẩy đáp án sai, tô lại đáp án đúng cho các thí sinh theo danh sách. Xong xuôi, cả hai cất bài thi bài túi đựng, dập ghim hoặc phết hồ dán lên niêm phong nhằm tránh bị phát hiện.

Quá trình điều tra, công an đã yêu cầu bị can Nguyễn Khắc Tuấn và Đỗ Mạnh Tuấn thực nghiệm lại việc bóc niêm phong cửa phòng thi không bị rách, cũng yêu cầu hai bị can này thực nghiệm việc bóc, mở niêm phong túi đựng bài thi trắc nghiệm và dán mép niêm phong lại với nhau sau khi sửa bài xong. Kết quả, tem niêm phong bị rách nát tự nhiên, không xác định được đã bị rách trước đó và phù hợp với lời khai của các bị can.

Kết quả trưng cầu Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an xác định 142 bài thi trắc nghiệm của 57 thí sinh bị can thiệp, tẩy xóa, chỉnh sửa đáp án. Các đáp án trên bài trắc nghiệm không phải do một người tô ra. Kết quả chấm thẩm định của Bộ GD&ĐT xác định 142 bài thi này được nâng từ 0,2-9,25điểm.

Cơ quan CSĐT - Bộ Công an cũng xác định, khoảng tháng 6/2018, khi biết Đỗ Mạnh Tuấn là thành viên tổ chấm thi trắc nghiệm, Hồ Chúc - giáo viên Trường THPT Thanh Hà (huyện Lạc Thủy) đã hẹn gặp, đặt vấn đề nhờ nâng điểm cho hai thí sinh và được đồng ý. Sau khi can thiệp, sửa bài nâng điểm cho hai thí sinh này, bị can Hồ Chúc gửi cảm ơn Đỗ Mạnh Tuấn 300 triệu đồng.

Ngoài ra, Tuấn còn khai đã nhận hàng trăm triệu đồng từ 2 người khác nhờ can thiệp điểm thi. Tuy nhiên, quá trình điều tra không đủ căn cứ nên cơ quan công an không đề cập xử lý với hành vi này.

Thanh Sơn

