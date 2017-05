Cả xóm bàng hoàng khi biết hung thủ vụ cướp táo tợn ở ngân hàng

Bà Hai Lép, hàng xóm với nghi phạm Hưng cho biết: “Chiều hôm qua khi thấy cán bộ công an dẫn Hưng về khám xét nhà mới biết đây là hung thủ gây ra vụ cướp táo tợn làm xôn xao dư luận ở địa phương. Tôi và những người dân sống xung quanh hết sức bất ngờ vì Hưng là cán bộ rất hiền lành, đối xử với hàng xóm rất tốt lại dám dùng súng cướp hơn 2 tỷ đồng ở ngân hàng”.

Theo bà Lép, gia đình Hưng dọn về đây, thuê nguyên căn nhà để ở hơn 1 năm nay. Gần đây, mẹ vợ Hưng từ miền Bắc cũng vào để chăm sóc 2 con cho vợ chồng Hưng đi làm. Bình thường, sau giờ làm, Hưng hay bồng con đi sang hàng xóm chơi rất vui vẻ, hòa đồng và ít khi thấy tổ chức nhậu nhẹt. Cả ngày hôm nay, sau khi Hưng bị bắt, gia đình đã đóng kín cửa, không giao tiếp với hàng xóm như mọi khi.

Căn nhà nghi phạm Hưng thuê ở trọ hơn 1 năm qua

Còn ông Lương Văn Dũng, Tổ trưởng tổ nhân dân tự quản số 12 (khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) cho biết: “Hơn 1 năm trước khi gia đình dọn về đây xin sống, Hưng có có đến xin trạm trú và tôi đã hướng dẫn lên công an phường để đăng ký. Suốt thời dài sống ở đây, Hưng rất tốt, hòa đồng với bà con lối xóm nên ai cũng bất ngờ khi hay tin Hưng bị bắt vì cướp ngân hàng. Có thể do cá độ bóng đá, nợ nhiều quá không có tiền trả nên mới làm liều như vậy. Địa điểm ngân hàng Vietcombank cách đây chỉ khoảng 1 km nên có thể Hưng đã nghiên cứu kỹ để ra tay cướp”.

Bà Hai Lép rất bất ngờ khi hay tin Hưng cướp ngân hàng

Trước đó, như Dân trí đã thông tin Vào khoảng 16h30 phút chiều 26/4, nhân viên Ngân hàng ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Duyên Hải (tại đường Điện Biên Phủ, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) bất ngờ khi bị một đối tượng bịt mặt xông vào cửa rồi uy hiếp lấy đi hơn 2 tỷ đồng.

Theo đó, tài sản bị mất gồm 1,580 tỷ tiền mặt và 35.900 USD. Thời điểm trên, nhân viên ngân hàng tất toán tiền trong ngày và không khách hàng giao dịch.

Sau khi khoanh vùng các đối tượng khả nghi, đến khoảng 14h chiều 6/5, cơ quan công an đã bắt giữ nghi phạm Lê Lâm Hưng, (SN 1988, quê quán Khoái Châu, Hưng Yên; hộ khẩu thường trú tại Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh). Nghi phạm Hưng là kỹ sư điện, hiện đang công tác tại Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Duyên Hải 3 và đăng ký tạm trú tại khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Nghi phạm Hưng trong trại tạm giam

Ngay trong chiều ngày 6/5, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã có mặt tại hiện trường và cùng các điều tra viên lấy lời khai nghi phạm cướp ngân hàng ở tỉnh Trà Vinh. Thông tin ban đầu, nghi phạm đã dùng gần 1,6 tỷ đồng cướp được để trả nợ do thua cá độ bóng đá.

Tại cơ quan công an, nghi phạm Hưng thừa nhận một mình gây ra vụ dùng súng cướp ngân hàng Vietcombank chi nhánh Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh vào chiều 26/4. Theo đó, Hưng đã điều nghiên hoạt động của ngân hàng trong nhiều ngày để ra tay gây án. Hưng khai đã mua khẩu súng trên tại TP Hồ Chí Minh trước đó để đem về Duyên Hải nhằm mục đích cướp ngân hàng. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an đã thu giữ 35.900 USD và khoảng 10 triệu đồng tiền mặt. Còn lại hơn 1,6 tỷ đồng Hưng khai đã trả nợ do thua cá độ bóng đá. Riêng bộ quần áo dùng để gây án Hưng khai đã phi tang, chiếc xe gắn máy mượn của một người bạn đã trả lại sau khi gây án.

Nghi phạm Hưng (giữa) bị dẫn giải về cơ quan công an

Sáng ngày 7/5, Đại tá Lê Văn Việt - Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh cho biết: “Ban chuyên án tiến hành sàng lọc đối tượng ở địa phương, đối tượng ở địa bàn khác đến và công nhân. Sau đó, tập trung đi sâu vào đối tượng Hưng có một số bất minh như: Sau khi gây án thì chiều đối tượng trả nợ ngay, đối tượng có thời gian đi lại bất minh, có biểu hiện tâm lý không bình thường... Khi có đủ chứng cứ liên quan, cơ quan công an tiến hành bắt khẩn cấp và trên đường dẫn giải đối tượng nhận ngay việc mình đã làm. Đồng thời, trong vụ án này, vai trò của quần chúng nhân dân khá lớn khi đã cung cấp đầy đủ những gì mình có như: camera của người dân, của doanh nghiệp. Qua camera cơ quan phát hiện đường đi và đường tẩu thoát của đối tượng trước và sau khi gây án để tiến hành điều tra, phá án”.

Theo Minh Giang

Dân Trí