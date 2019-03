Phiên tòa xét xử ca sĩ Châu Việt Cường hôm nay (7/3) thu hút được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Sau nửa ngày làm việc, VKSND Hà Nội đã đề nghị TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Việt Cường (tức Châu Việt Cường, 41 tuổi) mức án 13 tù về tội “Giết người”; Phạm Đức Thế (37 tuổi, bạn của Cường) án 7-8 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tại tòa, bị cáo Cường thừa nhận đã gây tội, phải chịu sự trừng phạt của pháp luật nhưng khung hình phạt truy tố quá nặng (7-15 năm tù). Cường cho rằng anh ta không có mục đích giết người. Bản cáo trạng còn thiếu sót khi phản ánh hành vi của bị cáo.

Theo cáo trạng, khoảng 0h ngày 5/3/2018, Cường đi diễn ở tỉnh Hà Nam về đến Hà Nội nên gọi điện thoại cho Thế để xin ngủ nhờ, sáng hôm sau vào TP HCM. Cường rủ thêm bạn là một ca sĩ và hai cô gái cùng đến. Cả nhóm sau đó sử dụng ma túy.

Khi dùng ma túy xong, cô gái tên Huyền ngồi cạnh đã ôm Cường, nói: "Em hâm mộ anh từ lâu". Sau đó, hai người quan hệ tình dục. Đến gần sáng, Cường định ra sân bay nhưng không đón được xe nên quay lại nhà Thế và gây án tại đây.

Ca sĩ Châu Việt Cường bị tòa tuyên án 13 năm tù. Ảnh: NH

Trước việc cáo trạng quy kết thời điểm đó Cường bị ảo giác gọi Huyền là bà cô tổ, anh ta phủ nhận. Cường khai không bị ảo giác khi nhét hơn 30 nhánh tỏi vào miệng cô gái hâm mộ anh ta. Mục đích Cường nhét tỏi vào miệng Huyền chỉ với mục đích trừ tà vì nghĩ cô này bị ma nhập.

Sau khi phát hiện Huyền nằm bất động, Cường đã khóc lóc vì biết sắp phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Bị cáo lấy con dao định tự tử song nhanh chóng từ bỏ ý định vì nghĩ "đã làm thì phải chịu".

Trong khi đó, lời khai của bị cáo Thế lại khác. Thế cho hay thấy Cường và Huyền khóc lóc, vái lạy nhau nên đã gọi một thầy cúng đến. "Nhưng anh Cường đòi tìm tỏi vì cho rằng nhà bị cáo có ma, cần phải trừ tà", Thế khai.

Người nhà nạn nhân có mặt tại phiên tòa. Ảnh: NH

Cô gái có mặt tại nhà Thế cũng khai thấy Cường xuống nhà mua tỏi với tinh thần hoảng loạn. "Tôi có nói nhét tỏi thế thì tắc thở mất nhưng anh ta không dừng lại, liên tục la hét", nữ nhân chứng cho hay.

Sau một ngày xét xử, TAND Hà Nội tuyên bị cáo Châu Việt Cường 13 năm tù về tội giết người, bị cáo Phạm Đức Thế lĩnh 7 năm tù do tàng trữ trái phép ma túy.

Theo HĐXX, Cường sau khi sử dụng ma túy đã có hành vi dùng nhiều tỏi nhét vào miệng chị Huyền làm cô gái tử vong do ngạt thở. Khi thực hiện hành vi, bị cáo bị ảo giác do sử dụng ma túy nên không làm chủ hành vi. Hành vi giết người sau khi sử dụng trái phép chất ma túy là do bị cáo tự tạo ra. Yếu tố không làm chủ hành vi cũng từ ảo giác gây ra.

HĐXX nhận thấy bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự với những gì đã gây ra. "Hành vi của Châu Việt Cường gây nguy hiểm cho xã hội, bị cáo đã phạm tội giết người”, chủ tọa công bố và kết luận, không đủ dấu hiệu xác định các bị cáo phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép ma túy”.

Đối với Phạm Đức Thế, bị cáo dù có 2 tiền án, chưa được xóa án tích nhưng vẫn tàng trữ hàng bị cấm sử dụng do đó, cần xử phạt bị cáo mức án nghiêm khắc, đủ răn đe.

Về dân sự, tòa sơ thẩm buộc Châu Việt Cường bồi thường nốt cho gia đình bị hại 200 triệu đồng (trước đó gia đình bị cáo Cường đã khắc phục được được 100 triệu đồng).

Xuân Thắng

