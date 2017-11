Cả nhà “vợ” ngã ngửa khi biết “rể hiền” là... “siêu trộm” trốn trại

Hành trình trốn nã của “siêu trộm”

Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa bắt được “siêu trộm” trốn trại Nguyễn Văn Tình (SN 1990, trú xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam).

Theo hồ sơ, giữa tháng 5/2017, dù đã có vợ con đề huề, Nguyễn Văn Tình vẫn không chịu khó lao động mà chỉ đua đòi theo đám bạn xấu. Để có tiền tiêu xài, Tình chọn nghề trộm cắp để mưu sinh. Phát hiện chủ tiệm tạp hóa trên địa bàn huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam vắng nhà, Tình liền đột nhập, “cuỗm” đi số tài sản trị giá hơn 45 triệu đồng.

Chân dung "siêu trộm" trốn trại Nguyễn Văn Tình.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc truy tìm đối tượng gây án. Qua điều tra, Nguyễn Văn Tình rơi vào “tầm ngắm” của các trinh sát. Ngày 26/5, Tình bị Công an huyện Bắc Trà My bắt giam. Vừa bước chân vào trại tạm giam, Tình đã ủ mưu đào thoát.

Ngày 29/5, nhân lúc các cán bộ canh gác trại trại giam lơ là, mất cảnh giác, đối tượng đã nhanh chân bỏ trốn. Ra khỏi trại tạm giam, không giống như nhiều gã trốn trại tay mơ khác, Tình tỏ ra cáo già, ma mãnh. “Siêu trộm” không vội tìm cách “cao chạy xa bay” bởi Tình thừa biết tất cả các ngả đường trong khu vực đều đã bị cơ quan chức năng chốt chặn.

Tình băng theo đường mòn, tìm đến nhà người tình tên Hạnh ở xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My. Tại đây, đối tượng lẻn vào nhà bạn gái, lấy mì tôm nấu ăn và trộm điện thoại di động rồi tẩu thoát. Nhưng khi ra khỏi nhà, phát hiện lực lượng công an đang truy bắt, Tình liền ẩn nấp trong bụi rậm, chờ cơ hội thoát thân. Khi lực lượng công an rút đi, Tình trốn vào sâu trong khu rừng thuộc xã Tiên Hiệp (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) rồi ẩn náu trong 1 hang đá.

Tại đây, hàng ngày, Tình đợi người dân địa phương rời chòi đi làm rẫy để lẻn vào ăn vụng đồ ăn. Thấy hành tung của mình không bị phát hiện, nhiều lần Tình còn lấy gạo nấu cơm ngay tại bếp của người dân để ăn. Đến chiều tối, khi người dân đi làm chuẩn bị về lại chòi, “siêu trộm” ra hốc đá nằm ngủ. Cứ thế, Tình ăn vụng hết chòi này đến chòi khác trong 7 ngày mà không bị ai phát hiện...

Đến ngày thứ 8, Tình xuống núi, đón xe ra Hải Phòng. Vốn là kẻ có nhiều tài lẻ, từng phục vụ trong các đoàn lô tô (chuyên hát rong) đi lưu diễn tại các tỉnh, “siêu trộm” xin vào làm việc trong một đoàn lô tô. Bằng sự ma mãnh của mình, Tình biết việc ở lâu một địa điểm rất dễ bị phát giác. Thế nên khi vừa làm được 2 ngày 3 đêm, đối tượng xin nghỉ và nhận 700.000 đồng tiền công.

Cầm tiền, Tình đón xe vào TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục hành trình lẩn trốn. Khoảng 10 ngày sau, Tình lại bắt xe lên tỉnh Gia Lai. Ở Gia Lai được 1 tuần, Tình di chuyển đến tỉnh Kon Tum rồi liên tục thay đổi nơi ở nhằm “cắt đuôi” lực lượng trinh sát.

Sau khi phát hiện Tình trốn khỏi nơi giam giữ, Công an huyện Bắc Trà My phát lệnh truy nã đối tượng trên toàn quốc. Cùng lúc, PC52 Công an tỉnh Quảng Nam cũng xác lập chuyên án tầm nã Nguyễn Văn Tình... Tiến hành khoanh vùng các mối quan hệ của đối tượng, các trinh sát phát hiện, sau khi Tình trốn trại, một người bạn của “siêu trộm” quê gốc ở Hải Phòng cũng bỗng dưng... biến mất.

Nghi ngờ người này cùng Tình ra Hải Phòng nên một tổ công tác lên đường ra đất Cảng tìm kiếm. Nhưng khi đến nơi, nghi phạm đã rời đi. Một nguồn tin quần chúng cho biết, kẻ bị tầm nã chỉ ở đây 2 ngày rồi vào Nam.

Sau đó, các trinh sát nhận được thông tin Tình vừa được một người bạn tù gửi vào làm trong 1 doanh nghiệp tại khu phức hợp Nam Hội An. Các trinh sát lập tức vào cuộc rà soát hơn 40 doanh nghiệp với hơn 5.000 công nhân để tìm kiếm Tình.

Trong lúc các trinh sát đang lục tìm từng cái tên thì nhận được tin một số đối tượng hành nghề “hai ngón” ở Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) đang kết hợp với những tên trộm cắp chuyên nghiệp ra khu vực Hòa Khánh (TP.Đà Nẵng) hoạt động. Nghi ngờ, Tình có thể xuất hiện trong băng nhóm này, các trinh sát đã đến đây tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Đóng vai người ngoan hiền

Không nản chí, các trinh sát tiếp tục khoanh vùng các mối quan hệ của đối tượng để kiếm tìm các thông tin quý giá. Bất ngờ vào đầu tháng 11, trinh sát nhận được nguồn tin, Tình vừa từ TP.HCM trở về Quảng Nam với 1 cô gái tên Quỳnh ở huyện Núi Thành.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định được Quỳnh ở xã Tam Mỹ Đông (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam). Thời gian này, do ảnh hưởng của bão số 12 đổ bộ, trời mưa tầm tã nên xảy ra lũ lụt trên diện rộng.

Thế nhưng, các trinh sát vẫn không quản ngại gian khó, tiếp tục rà soát, lần ra được ngôi nhà mà Tình đang trú ngụ. Lúc 8h30 sáng 7.11, Tình đang say sưa chơi game trên điện thoại tại nhà bạn gái thì bị các trinh sát bất ngờ ập vào bắt giữ.

Tại cơ quan điều ra, Nguyễn Văn Tình khai, sau khi chạy trốn ra Bắc, Tình quay vào Nam. Sau khi di chuyển liên tiếp nhiều nơi, nghĩ đã “cắt đuôi” được các trinh sát nên Tình đón xe vào TP.HCM.

Tại đây, đối tượng quen biết Quỳnh, quê ở xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành, vào TP.HCM bán bảo hiểm. Với vẻ bề ngoài phong trần của kẻ từng trải, khả năng nói chuyện hài hước,... Tình nhanh chóng chiếm được trái tim cô gái trẻ đồng hương. Sau đó, cả 2 dọn về ở chung với nhau như vợ chồng.

Ở TP.HCM được 1 tháng, Quỳnh thông báo có chuyện gia đình nên phải về quê gấp. Lúc này, với suy nghĩ “nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất”, Tình liền theo Quỳnh về quê Núi Thành ra mắt “nhạc phụ, nhạc mẫu”. Tại đây, biết tin Quỳnh đã có thai với Tình nên gia đình cô xem đối tượng như con rể. Để che mắt thiên hạ, Tình tỏ ra chăm chỉ, chịu khó.

Hàng ngày, Tình phụ giúp anh trai Quỳnh công việc cơ khí trong xưởng tại nhà và hạn chế ra ngoài cũng như giao thiệp với những người xung quanh. Tuy nhiên, mọi tính toán của Tình đã không thành khi tung tích của gã bị các trinh sát phát hiện...

Chứng kiến cảnh Tình tra tay vào còng số 8, cả Quỳnh và gia đình đều bất ngờ. Họ không thể tin khi nam thanh niên mà cả gia đình đặt trọn niềm tin lại là đối tượng bị tầm nã.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, trước khi bị Công an huyện Bắc Trà My bắt giữ, Tình đã có 2 tiền án. Năm 2010, khi làm việc trong 1 đoàn lô tô ở tỉnh Đắk Nông, Tình trộm cắp tài sản và bị tòa kết án 9 tháng tù giam.

Sau khi chấp hành án tại trại giam Đắk Trung (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk), Tình về quê sinh sống. Đến năm 2012, Tình lại bị kết án 30 tháng tù giam vì tội Cố ý gây thương tích.

Sau khi chấp hành xong bản án thứ hai ở trại giam An Điềm (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), Tình về quê cưới vợ, sinh con. Dù đã có gia đình, nhưng “máu nghề nghiệp” vẫn không chịu tắt trong con người “siêu trộm” xứ Quảng. Cũng bởi thói quen trộm cắp, vợ chồng Tình luôn xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Đầu năm 2017, không thể khuyên giải được Tình, vợ hắn đã quyết định ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân nhiều giông tố này.

Ban chuyên án được thưởng nóng Trước chiến công bắt giữ được “siêu trộm” vượt trại Nguyễn Văn Tình, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam đã biểu dương, khen thưởng, tặng 10 triệu đồng cho tập thể cán bộ chiến sĩ phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Quảng Nam.

* Tên một số nhân vật trong bài đã được đổi.

Theo Nguoiduatin