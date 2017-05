Cà Mau: Bắt khẩn cấp nam thanh niên xâm hại hai bé gái 7 tuổi

Ngày 25/5, trao đổi với chúng tôi, Đại tá Ngô Tấn Quốc, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Cà Mau cho biết Công an huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) đã bắt khẩn cấp Nguyễn Vũ Linh (28 tuổi, ngụ ấp Kinh Đào, xã Đất Mũi, H.Ngọc Hiển) để điều tra về hành vi dâm ô trẻ em . Đồng thời, điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm của đối tượng này với một cháu bé khác.

Theo thông tin ban đầu cho biết, khoảng 8h ngày 22/5, Linh cùng 4 người khác đến phòng trọ của chị K.C ở xã Đất Mũi để nhậu. Đến khoảng 10h30 cùng ngày, chị K.C đi bán bắp, Linh và những người khác tiếp tục ngồi lại nhậu.

Hiện Công an tỉnh Cà Mau đang làm rõ hành vi hiếp dâm của Nguyễn Vũ Linh (Ảnh mang tính chất minh họa)

Một lúc sau, Linh nảy ý định dâm ô với con gái chị K.C, nên đã lẻn vào phòng ngủ thực hiện hành vi dâm ô với cháu N.K.M (7 tuổi), rồi ra nhậu tiếp. Khi tiệc tàn, Linh ở lại dọn dẹp rồi tiếp tục có hành vi dâm ô với cháu M.

Khi mẹ trở về, bé M. đã kể lại sự việc nên chị K.C đã báo cho cơ quan công an để tiến hành điều tra làm rõ. Nhận được tin báo, Công an huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau đã bắt khẩn cấp Nguyễn Vũ Linh để điều tra làm rõ.

Trong một diễn biến khác, Nguyễn Vũ Linh cũng là đối tượng đang bị tình nghi có hành vi hiếp dâm với bé L.P.N (7 tuổi, ngụ xã Đất Mũi). Theo gia đình nạn nhân trình báo lên cơ quan công an, khoảng 2h ngày 23-5, cháu N. ngủ với bà ngoại là T.T.Ng thì bị một người lạ mặt vào bồng cháu ra trường học cách vài trăm mét để quan hệ tình dục. Khi bà Ng. phát hiện cháu bé bị mất tích liền hô hoán cho mọi người đi tìm, sau đó bé N. về nhà với quần áo dính bùn đất nhưng bà Ng. cho rằng cháu bị "ma giấu" nên không hỏi thêm.

Sáng hôm sau, biết được vụ việc qua lời kể của bé N., bà Ng. đã trình báo lên cơ quan công an để điều tra làm rõ. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Cà Mau phối hợp với Công an huyện Ngọc Hiển điều tra làm rõ. "Trước mắt, đối tượng Linh bị bắt để điều tra về hành vi dâm ô. Còn hành vi hiếp dâm chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra", Đại tá Quốc thông tin.

Theo Tri thức trẻ