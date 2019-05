Hiện trường vụ việc

Chiều cùng ngày, thi thể các nạn nhân được cơ quan CSĐT Công an Tỉnh Bình Dương đưa về Bệnh viện Dĩ An (T. Bình Dương) để khám nghiệm tử thi, làm rõ vụ việc.

Các nạn nhân được xác định là chị Phạm Thị Hằng (SN 1987, quê ở Thành Hóa) và con gái hơn 3 tuổi trên cơ thể có nhiều vết thương, nằm chết trên đệm. Người chồng là Trần Văn Cường (SN 1982, cùng quê Thanh Hóa) chết trong tư thế treo cổ ngay cửa ra vào phòng trọ. Theo thông tin ban đầu, đây là vụ án giết người rồi tự tử.

Có mặt tại bệnh viện, người thân nạn nhân cho biết hoàn toàn bất ngờ vì gia đình nạn nhân rất hạnh phúc, vợ chồng đều chí thú làm ăn. Anh rể chị Hằng kể, Hằng và Cường cưới nhau được gần 10 năm, hiện có 2 con gái, một bé 8 tuổi và một bé hơn 3 tuổi. Chị Hằng đang mang bầu, chỉ còn vài tuần nữa là sinh.

Ở quê, gia đình chị Hằng có cuộc sống khá, nhà cửa khang trang. Khoảng 3 năm trước, 2 vợ chồng đưa con gái nhỏ vào Bình Dương thuê phòng trọ làm ăn, con gái lớn gửi ông bà nội ở quê chăm sóc, thường dịp nghỉ hè sẽ vào ở với bố mẹ.

Anh Cường chăm chỉ, biết làm ăn, ngoài công việc chính đi bỏ mối sữa đậu nành cho các hàng quán còn làm thêm nhiều việc khác. Người vợ bán trái cây, hoa vào những dịp lễ, mùng một, ngày rằm cách chỗ trọ khoảng 20m, thu nhập gia đình ổn định, có tiền cho anh em vay. Hiện nay, Hằng có bầu đứa con thứ 3 nên cả gia đình đều rất vui, nhất là Cường.

Đêm hôm trước xảy ra án mạng, chị gái Hằng xuống Bình Dương thăm em trước khi em sinh và trả 20 triệu đồng mượn từ hồi Tết. Chiều 26/5, mọi người tổ chức ăn lẩu và nói chuyện rất vui vẻ. Trong bữa ăn, Cường chỉ uống 1 lon bia, không say xỉn. Ăn tối xong, Hằng tiễn chị gái ra bến bắt xe về Bình Phước, sau đó còn gọi điện hỏi thăm xem chị về đến nhà chưa. Khoảng 19h30, hai chị em vẫn trò chuyện qua điện thoại rất vui vẻ.

Trong suốt thời gian đến thăm em gái, vợ chồng Hằng tỏ ra rất hạnh phúc. Tuy nhiên, theo người chị gái, trong lúc ăn, mọi người nói chuyện làm ăn, khi hỏi Cường về việc mua đất đai đầu tư thì Cường có nói nhà mình đã mua được một đám đất dài vài mét, ngang 1m rồi. Lúc đó ai cũng nghĩ Cường đang nói vui nhưng khi sự việc xảy ra thì người chị không hiểu Cường nói đùa hay có ý gì khác.

Như báo Gia đình và Xã hội đã đưa tin, khoảng 9h sáng ngày 27/5, hàng xóm không thấy vợ chồng anh Cường, chị Hằng đi làm như bình thường đã đến mở cửa sổ để kiểm tra thì phát hiện gia đình 3 người đã chết trong phòng trọ. Ngay sau đó, Công an thị xã Dĩ An đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án.

