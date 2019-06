Tình tiết mới phát hiện trong công văn của Bộ Y tế có thể làm thay đổi bản chất vụ án chạy thận nhân tạo ở Hòa Bình

Trong phiên xét xử phúc thẩm sáng 13/6, HĐXX đã mời Bộ Y tế đến phiên toà để làm rõ quan điểm của Bộ Y tế trong công văn số 41 đã gửi tới Thủ tướng Chính phủ ngày 6/3 về việc báo cáo phát hiện tình tiết mới mang tính khoa học liên quan đến nguyên nhân tử vong trong vụ án thận nhân tạo tại BVĐK tỉnh Hoà Bình.

Thẩm phán chủ toạ phiên toà Nguyễn Văn Vận khẳng định Bộ Y tế là khách mời, không tham gia với tư cách tố tụng, xét xử, nên không thẩm phán, luật sư hay bất kỳ ai được tranh luận, xét hỏi Bộ Y tế.

Được sự cho phép của chủ tọa phiên tòa, đại diện Bộ Y tế là ông Nguyễn Huy Quang - Vụ trưởng Vụ Pháp chế đã trình bày quan điểm của Bộ trong công văn số 41. Theo đó, trong số các ý kiến tâm huyết gửi Bộ Y tế sau bản án ngày 30/1/2019 của TAND TP Hoà Bình có công văn ngày 26/2/2019 của Viện Trang thiết bị và Công trình y tế về việc phát hiện tình tiết mới mang tính khoa học trong vụ án chạy thận nhân tạo.

Phiên xét xử sáng 13/6

"Bộ Y tế đánh giá tình tiết này có tính khách quan, khoa học, tin cậy và có cơ sở" - ông Quang nói.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế cũng truyền đạt tinh thần của công văn do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến ký, cho rằng: "Đây là vấn đề hết sức nhạy cảm, phức tạp liên quan đến số phận chính trị của các bị cáo và đến uy tín của các cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Hoà Bình".

Trong văn bản số 41 gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế cho rằng có một số luận cứ then chốt liên quan đến nguyên nhân tử vong trong các văn bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 64/KLĐT-PC02 của Cơ quan CSĐT- CA tỉnh Hoà Bình; Cáo trạng số 01/CT- VKS – P2 của Viện KSND tỉnh Hoà Bình; Bản án số 08/2019/HSST ngày 30/1/2019 của TAND TP Hoà Bình và Sơ đồ hệ thống xử lý nước cho thận nhân tạo tại đơn nguyên Thận nhân tạo, Khoa Hồi sức cấp cứu, BVĐK tỉnh Hoà Bình.

Ông Nguyễn Huy Quang có mặt tại TAND tỉnh Hoà Bình từ rất sớm. Ảnh: TL

Ông Quang cho biết có 4 điểm Bộ Y tế cần làm rõ.

1. Có phải nguyên nhân khiến 8 bệnh nhân tử vong đều do ngộ độc florua? Theo đại diện Bộ Y tế, triệu chứng điển hình của ngộ độc florua là rung thất. Ở nước ta và trên thế giới, hiện tượng ngộ độ axit HF là rất hiếm gặp, trong các tiêu chuẩn ANSI – AAMI 1359, ISO 1359-2009, ISO 1359 2014, TCVN 9856-2013 đều ghi rõ tồn dư Florua trong nước thẩm tách gây rung thất là nguyên nhân gây tử vong cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo. Đây cũng là khuyến cáo và tài liệu tham chiếu quan trọng cho việc xây dựng mức an toàn về hàm lượng florua trong nước thẩm tách chạy thận nhân tạo.

Căn cứ vào tài liệu này có thể thấy các biểu hiện của bệnh nhân được ghi trong kết luận điều ta, cáo trạng và bản án đều là phản vệ và shock phản vệ mà hoàn toàn không thấy ghi có bệnh nhân nào có biểu hiện rung thất là triệu chứng điểu hình của ngộ độc florua.

Axit HF là hoá chất có đặc tính tan vô tận trong nước, được phân tán đồng đều trong nước của vòng tuần hoàn chạy thận nên không thể có tồn dư lượng florua khác nhau giữa các đầu cấp nước RO và các máy lọc thận.

"Với lương tồn dư F cao thì không chỉ có 8 bệnh nhân tử vong mà chắc chắn cả 18 bệnh nhân đều phải tử vong" - ông Quang nói.

Do đó, theo đại diện Bộ Y tế, kết luận trên của các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử trong vụ án này không phù hợp với diễn biến lâm sàng của bệnh nhân và bản chất hoá học của HF.

2. Nguyên nhân tử vong của 8 bệnh nhân này là gì?

Nguyên nhân tử vong của 8 bệnh nhân không phải do tồn dư HF và con đường dẫn đến tồn dư HF ở hệ thống RO2 đã được ghi trong kết luận điều tra, cáo trạng và bản án mà do ô nhiễm nước trực tiếp vào nước thẩm tách.

Trong các lần bảo trì bảo dưỡng hệ thống RO2 trước đây, khi các van chưa hỏng thì nước thẩm tách trong bồn chứa RO2 và trong vòng tuần hoàn an toàn với người bệnh. Sự khác biệt là lần này có 3 van thuộc hệ thống RO1 bị hỏng đồng thời nên nước ô nhiễm bẩn từ hệ thống RO1 xâm nhập trong vòng tuần hoàn nước thẩm tách của hệ thống RO2, nên lượng nước ô nhiễm này đã gây tử vong cho bệnh nhân.

Nguồn nước ô nhiễm là đa chất bao gồm nước chỉ đươc xử lý qua cột lọc thô, cột lọc than của RO1 đã lâu không được bảo trì do đường cấp khử trùng có 3 van hỏng đã mở thông con đường gây ô nhiễm đa chất, ô nhiễm do tồn dư hỗn hợp của axit HF, axit HCl, Javen và nhiều chất độc bong, trôi trong các cột lọc dầu của RO1.

Do đó, nguyên nhân tử vong của 8 bệnh nhân trên là nhiễm đa chất do hư hỏng hệ thống RPO1 dẫn đến ô nhiễm nguồn nước dùng cho lọc máu.

Bệnh nhân trong vụ chạy thận nhân tạo ở Hoà Bình. Ảnh: TL

3. Một số vấn đề chuyên môn, khoa học cần phải được điều tra kỹ lưỡng để khẳng định chính xác nguyên nhân tử vong.

Trong luận cứ cần được làm rõ này, có rất nhiều câu hỏi vì sao được Bộ Y tế đặt ra.

Theo Bộ Y tế, vì sao các lần trước, bị cáo Quốc đã bảo trì, súc rửa hệ thống RO2 của BVĐK tỉnh Hoà Bình nhưng không xảy ra hậu quả này mà lần này lại bị? Liệu bị cáo Quốc có làm gì khác so với các lần trước không?

Vì sao những lần trước sau khi bảo trì, súc rửa hệ thống RO2 của BVĐK tỉnh Hoà Bình, bị cáo Quốc không làm xét nghiệm AAMI, bệnh nhân không chết; lần này bị cáo không làm xét nghiệm AAMI thì bệnh nhân lại chết?

Vì sao BVĐK tỉnh Hoà Bình chỉ bảo dưỡng hệ thống RO2 trong khi cả hai hệ thống đều được kết nối với nhau nên không bảo đảm chất lượng chạy thận nhân tạo của cả hệ thống, hư hỏng của hệ thống RO1 có thể ảnh hưởng đến hệ thống số 2 và ngược lại?

Vì sao bị cáo Quốc sử dụng hỗn hợp HF và HCl để lau chùi, sục rửa các cột lọc mà khi xét nghiệm lại chỉ có HF, không có HCl. HCl có phải cũng là nguyên nhân nữa dẫn bệnh nhân đến tử vong của 8 người?

Vì sao vụ án chưa xét xử xong nhưng Cơ quan CSĐT – CA tỉnh Hoà Bình lại cho phép BVĐK tỉnh Hoà Bình phá bỏ hệ thống lọc nước RO để lắp đặt hệ thống mới? Trong khi đây là vật chứng hết sức quan trọng của Vụ án?

4. Bộ Y tế đề nghị điều tra lại hoặc điều tra bổ sung thông qua các biện pháp để có đủ chứng cứ chứng minh một cách khách quan, khoa học về nguyên nhân chính xác dẫn đến tử vong của bệnh nhân

Thực nghiệm hiện trường pha loãng bao nhiêu lít axit HF với nồng độ bao nhiêu cho bể chứa RO dung tích 2.000 lít của BVĐK tỉnh Hoà Bình để đạt được nồng độ như trên (hàm lượng Florua gấp 245-260 lần mức cho phép), thực nghiệm hiện trường pha loãng bao nhiêu lít axit HF để có được dung dịch có pH từ 2,69-2,72; có phù hợp với lượng axít mà bị cáo Quốc sử dụng để súc rửa màng lọc RO hay không?

Thực nghiệm dung dịch axít HF có pH 2,69-2,72 trên máy thận nhân tạo, đánh giá khả năng phá huỷ của dung dịch này với quả lọc thận, và một số nội dung khác cần tham khảo các chuyên gia y học, trang thiết bị y tế, hoá học, pháp y…

Xác định rõ quy cách lấy mẫu, vị trí lấy mẫu như thế nào, quy trình lấy mẫu có đúng quy định không? Việc phân tích làm lượng F—dựa trên phương pháp nào, có được thực hiện ở phòng xét nghiệm nào?

Cơ quan CSĐT- CA tỉnh Hoà Bình có thực hiện giám định chất lượng toàn bộ hệ thống lọc nước RO1 và RO2 không? Tại sao không có luận giải liên quan đến hỏng hóc 3 van của hệ thống RO1? Cần thiết dựng lại hiện trường và tổ chức thực nghiệm.

CQCS ĐT- CA tỉnh Hoà Bình giải thích ra sao về cơ chế tồn dư hoá chất HF trong hệ thống RO của BVĐK tỉnh Hoà Bình?

Đồng hồ đo độ dẫn của hệ thống RO2 có được kiểm định không? Cơ quan và phương pháp kiểm định? 2 màng lọc RO của hệ thống RO2 có được kiểm định không? Cơ quan và phương pháp kiểm định?

Xem xét toàn diện việc điều tra các hư hỏng của hệ thống RO1, RO2 để tìm ra nguyên nhân đúng của sự cố y khoa Hoà Bình

Tổ chức giám định lại pháp y hoặc trưng cầu giám định quốc tế trong các trường hợp cần thiết.

Tình tiết mới có thể thay đổi bản chất vụ án nếu được chứng minh là đúng

Theo đại diện Bộ Y tế, tình tiết mới này có thể nằm ngoài sự hiểu biết của điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, hội thẩm nhân dân, bác sĩ, nhân viên y tế và của cả luật sư bào chữa nên nằm ngoài hướng điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Hoà Bình "cũng là điều dễ hiểu".

"Việc phát hiện tình tiết mới này nếu được chứng minh là đúng qua điều tra bổ sung kỹ lưỡng sẽ làm thay đổi hẳn bản chất của vụ án do thay đổi nguyên nhân tử vong, dẫn đến việc truy tố, xét xử của một số đối tượng trong vụ án này cũng sẽ phải xem xét lại nên cần hết sức thận trọng" - Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho hay.

Bên cạnh đó, Bộ y tế cho rằng sự cố y khoa này khiến 8 hay 9 bệnh nhân tử vong cũng tuỳ tiện, không đảm bảo khoa học. Việc thừa nhận thêm 1 người chết sẽ làm tăng tình tiết tăng nặng, tăng số tiền bồi thường và cũng không đúng với bản chất khoa học trong nguyên nhân tử vong của bệnh nhân thứ 9.

Bộ Y tế cho rằng nếu không điều tra bổ sung theo tình tiết mới được phát hiện trên đây hoặc TAND tỉnh Hoà Bình xét phúc thẩm mà bản án mới không thay đổi so với bản án sơ thẩm sẽ tiếp tục làm dậy sóng dữ dội dư luận xã hội trong, ngoài ngành Y tế, gây tâm lý bất an lúc nào cũng có thể là tù tội của đội ngũ thầy thuốc…

Võ Thu - Thanh Sơn

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật