Bỏ trốn 12 năm khi biết người va chạm giao thông với mình tử vong

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Quảng Ninh vừa vận động đối tượng Nguyễn Đình Cường (SN 1975, trú tại thôn Vĩnh Lộc, xã Quỳnh Diễn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) ra đầu thú.

Trước đó, ngày 21/10/2005, Cường bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) ra quyết định truy nã về hành vi “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Theo tài liệu tại cơ quan công an, vào khoảng đầu năm 2005, do hoàn cảnh khốn, không có việc làm nên Cường đã vào huyện Bình Chánh (TP. Hồ Chí Minh) làm lao động tự do với nghề phụ hồ.

Đối tượng Nguyễn Đình Cường tại cơ quan điều tra. Ảnh: (Cơ quan Công an cung cấp)

Vào tháng 4/2005, trong quá trình điều khiển xe máy từ công trường xây dựng về nhà trọ, Cường đã va chạm với với một xe máy đi ngược chiều khiến cho cả hai ngã xuống đường bất tỉnh. Lúc này, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau đó, người va chạm xe máy với Cường bị tử vong, còn Cường được gia đình đưa về Nghệ An chữa trị.

Do hoảng sợ trách nhiệm và truy cứu, cho nên trong thời gian chờ xử lý vụ tai nạn giao thông, Cường đã bỏ đi khỏi địa phương, không đến trình diện theo giấy mời, giấy triệu tập của cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh.

Trước sự việc trên, cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh ra quyết định truy nã với Nguyễn Đình Cường về hành vi “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Trong quá trình bị công an truy nã, Cường đã lẩn trốn nhiều nơi khác nhau và về tỉnh Quảng Ninh ẩn náu không dám ra trình diện cơ quan công an cũng như nhận tội.

Tháng 5/2017, được sự động viên từ gia đình và các trinh sát phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (Công an tỉnh Quảng Ninh), đối tượng Cường đã ra đầu thú sau 12 năm lẩn trốn.

Đức Tuỳ