Bộ mặt thật của nghi phạm sát hại cô gái, bỏ vào bao tải phi tang

Liên quan đến vụ việc cô gái bị sát hại, bỏ vào bao tải phi tang ở Đồng Nai như Dân Việt đã thông tin, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ nghi phạm Huỳnh Ngọc Phương (SN 1985, ngụ ấp Phú Thạnh, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Huỳnh Ngọc Phương.

Kẻ từ khi sát hại chị Trần Thị Thanh Hoàng (tên thường gọi là Hồng, SN 1983, HKTT xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM) và phi tang xác ở tỉnh Đồng Nai, nghi can Phương vẫn nghĩ rằng sẽ không có ai phát hiện ra mình và ung dung làm việc như không có chuyện gì xảy ra.

Qua 3 ngày điều tra, công an xác định Phương là nghi phạm chính gây ra vụ việc. Theo đó, khoảng 15h30 ngày 9/2, hàng chục trinh sát đã tiến hành ập vào Công ty nhôm Toàn Cầu ở Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ Phương.

Khi vào khống chế bắt giữ nghi phạm, nhiều người công nhân đang làm việc tại đây cũng không khỏi ngạc nhiên.

Công an đã tiến hành đưa nghi phạm về Đồn công an Khu công nghiệp Gò Dầu ở gần đó để lấy lời khai ban đầu. Đến chiều tối cùng ngày, công an di lý nghi phạm về tỉnh Đồng Nai để tiến tục phục vụ công tác điều tra.

Được biết, nghi phạm là người làm tài xế xe nâng tại công ty trên. Những khoảng thời gian rảnh rỗi, nghi phạm hay đi chơi game bắn cá và uống cà phê ở các quán lân cận, trong đó có quán cà phê nơi chị Hoàng làm việc. Và, Phương biết được chị Hoàng hành nghề bán dâm, qua trò chuyện vài lần thì anh ta đã xin được số điện thoại để liên lạc và khi cần sẽ gọi chị Hoàng đến phòng trọ của mình để thực hiện hành vi mua dâm.

Khoảng 19h ngày 1/2 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán), nghi phạm đã gọi điện thoại cho chị Hoàng đến phòng trọ của mình ở xã Mỹ Xuân. Chị Hoàng đã điều khiển xe tay ga nhãn hiệu Attlla Elizabeth đi đến.

Tại phòng trọ, Phương nghĩ đến cảnh túng tiền do chơi bài trong dịp Tết thua nên đã nảy sinh ý định giết chị Hoàng để cướp tài sản. Khi "vui vẻ" xong với chị Hoàng, Phương dùng vật cứng đánh vào đầu khiến chị gục tại chỗ. Phương tiếp tục dùng dao tước đoạt mạng sống chị bằng vết dao chí mạng ở vùng cổ.

Gây án xong, đối tượng vẫn bình tĩnh khóa cửa phòng trọ, bỏ đi chơi game. Đến khuya cùng ngày, Phương trở lại phòng trọ dùng dây trói 2 tay nạn nhân bỏ vào bao tải trắng. Phương bê bao tải ra rồi nổ máy chiếc xe của nạn nhân chở đi ra quốc lộ 51 để tìm cách phi tang.

Phương điều khiển xe đi ngược lên hướng huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai rồi đi vào trung tâm xã Phước Bình cách quốc lộ 51 khoảng 2km. Khi vừa đi qua khỏi khu dân cư, Phương phát hiện bãi cỏ rậm rạp trước căn nhà hoang, Phương dừng lại một lúc, nghĩ rằng khu vực trên vắng người có thể vứt xác chị Hoàng nên anh ta vác xác chị bỏ tại đây. Sau đó, Phương quay trở lại phòng trọ dọn dẹp, lau chùi vết máu ở trong phòng của mình. Ngày hôm sau, Phương vẫn sinh hoạt, làm việc bình thường.

Những công nhân làm cùng với Phương cho biết, Phương vẫn đến công ty làm việc, thái độ rất bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến khi trinh sát ập vào bắt giữ thì mọi người mới tá hỏa.

Được biết, Phương nghiện game bắn cá nên mắc nợ nhiều người. Khi giết chị Hoàng xong, Phương mang chiếc xe máy nạn nhân đi cầm ở tiệm cầm đồ ở xã Mỹ Xuân với giá 9 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này, Phương dùng để chơi game bắn cá và thua hết.

Trước đó, khoảng 16h ngày 6.2, một số người dân ở khu vực địa bàn ấp 1, xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ ngôi nhà hoang nên đã tiến hành kiểm tra thì phát hiện thi thể 1 người phụ nữ bị trói hai tay ra phía sau và bỏ trong bao màu trắng nên đã báo công an.

