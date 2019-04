Bố mất, mẹ bỏ đi lấy chồng, bé gái 9 tuổi bị hàng xóm lừa bán sang Trung Quốc để làm vợ

Ngày 5/4, Thượng tá Tô Văn Hậu (Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn - Nghệ An) xác nhận, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng Moong Văn Long (46 tuổi, ngụ xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) và Lin Thị Tuyên (42 tuổi, ngụ xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) về hành vi " Mua bán trẻ em ".

Theo hồ sơ, khoảng tháng 5/2009, Tuyên điện thoại gặp Long đặt vấn đề hợp tác làm ăn bằng cách tìm phụ nữ, trẻ em nhẹ dạ lừa bán Trung Quốc. Nếu đưa người qua trót lọt, Tuyên sẽ được trả hoa hồng, Long gật đầu đồng ý.

2 đối tượng tại cơ quan chức năng.

Qua tìm hiểu, thấy hoàn cảnh của cháu Lương Thị L. (SN 2000, ngụ cùng địa phương với Long) rất bất hạnh. Bố mất sớm, mẹ bỏ qua Trung Quốc lấy chồng. Bé L. được một người hàng xóm cưu mang, chăm sóc.

Biết L. rất nhớ mẹ nên Long tìm đến ngỏ ý muốn dẫn L. đi tìm mẹ. Tin tưởng hàng xóm, bé L. liền gật đầu đồng ý đi theo Long.

Long đưa L. tới giao cho Tuyên, sau đó Tuyên đưa nạn nhân vượt biên sang Trung Quốc và bán cho một người phụ nữ tên Ly (quê Nghệ An, lấy chồng và sinh sống ở Trung Quốc).

Sau khi nhận 25 triệu đồng của Ly, Tuyên đã trở lại Việt Nam đưa cho Long 20 triệu đồng, 5 triệu còn lại Tuyên giữ tiêu xài.

Nạn nhân sau đó bị Ly bán làm vợ một người đàn ông Trung Quốc ngang tuổi cha mình.

Thời điểm bị lừa bán, L. mới 9 tuổi. Vì kháng cự, đòi về nên em thường xuyên bị nhà chồng chửi bới, đánh đập.

Đầu năm 2019, sau 10 năm cắn răng chịu đựng, làm thân trâu ngựa xứ người L. đã tìm cách trốn khỏi nhà chồng, tìm đường về quê hương và làm đơn tố cáo hành vi của bọn buôn người.

Hiện vụ việc vẫn đang được làm rõ.

