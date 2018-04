Bộ đôi 9X trấn lột tài sản người đi đường

Ngày 9/4, Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Công Quang (23 tuổi) và Lê Quang Hùng (20 tuổi, cùng ở xã Thanh Hưng) về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

"Hai thanh niên này không có công ăn việc làm ổn định, thành phần hư hỏng mặc dù chưa có tiền án tiền sự", thiếu tá Trần Văn Hùng, Phó trưởng Công an huyện Thanh Chương nói.

Quang và Hùng tại công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Nửa tháng trước, công an huyện này nhận được đơn trình báo của các nạn nhân về việc bị hai thanh niên chặn đường xin đểu tại khu vực cầu Rạng. Người nào không cho sẽ bị chúng kề dao trấn lột tài sản.

Vào cuộc điều tra, ngày 30/3, cảnh sát bắt giữ Quang và Hùng đang cưỡng đoạt tiền của hai vợ chồng đi đường.

Làm việc với cảnh sát, bộ đôi khai rằng bỏ học sớm, không có nghề nghiệp ổn định và cần tiền tiêu xài nên bàn nhau đi trấn lột tài sản của người khác.

