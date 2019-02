Bố đẻ nghi phạm cứa cổ tài xế taxi: 'Con trai tôi nhút nhát'

“Nó sống lang thang, rất ít khi về nhà, trước hay ăn cắp vặt của bố mẹ chứ chưa thấy trộm gì của hàng xóm” - đó là ấn tượng đầu tiên của một người dân xóm 8 xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) khi nói về Nguyễn Cảnh An.

Tối 3/2, An bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội cùng lực lượng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) bắt. Thanh niên 20 tuổi là nghi phạm sát hại tài xế taxi, cướp tài sản tối 29/1.

Vụ trọng án gây xôn xao dư luận những ngày giáp Tết Kỷ hợi .

Bỏ nhà đi biệt tích

Trưa 4/2, người dân xóm 8 nhộn nhạo rời phiên chợ cuối cùng của năm. Ai cũng lỉnh kỉnh thực phẩm, hương hoa chuẩn bị bữa cúng tất niên ngày 30 Tết. Thế nhưng, trong ngôi nhà mái bằng ở đầu xóm, bà Cúc (mẹ An) ngồi ủ rủ trước thềm nhà.

Người phụ nữ làm nghề buôn bán dáng gầy gò, mắt đỏ hoe, miệng không nói được thành lời. Cạnh đó, chị gái và 2 em ruột An cũng im lặng.

Ngôi nhà đơn sơ của Nguyễn Cảnh An và người thân ở xã Tràng Sơn. Ảnh: Hoàng Lam.

Căn nhà một tầng vẫn đơn sơ, tuềnh toàng như mọi ngày. Không có hoa đào, cây nêu, bánh chưng, hay bất cứ dấu hiệu gì của Tết, chỉ có tiếng gà gáy xen tiếng nhạc đoàn viên của những gia đình xung quanh.

Nghe có người hỏi, ông Nguyễn Cảnh Thanh (bố đẻ An) bước vội ra từ trong nhà. Người đàn ông gần 60 tuổi sau một đêm thức trắng ngóng tin con mắt thâm phủ một màu đỏ. Ông bảo sáng nay mới hay tin đứa con trai thứ bị bắt.

Ông Thanh sinh được 4 người con. An là con trai thứ hai. Sau khi học hết lớp 9, An nghỉ học, đi vào miền Nam làm ăn. Người cha kể trước đây, con trai thi thoảng về nhà nhưng 2 năm nay thì biệt tăm và không hề liên lạc gì với cha mẹ, anh em họ hàng.

"Tết không về mà ngày giỗ tổ tiên nó cũng không về nốt”, người đàn ông nói rồi hút vội điếu thuốc cho tỉnh táo. Ông bảo, thậm chí với cha đẻ con trai cũng chưa bao giờ gọi điện về hỏi thăm.

Gia đình nhận được hung tin vào tối 29 Tết (ngày 3/2) khi một số người thấy hình ảnh An xuất hiện trên mạng xã hội. Nghe thông báo, vợ chồng ông sốc và bàng hoàng, không dám tin con mình là nghi phạm giết người.

“Nó nhát gan lắm, trước hay trộm cắp vặt của bố mẹ để lấy tiền chơi, nhưng không ngờ An lại dám giết người”, ông Thanh chia sẻ.

An khi mới bị bắt. Ảnh: N.L.

Ngày còn ở nhà, ông và vợ luôn dạy dỗ con điều hay lẽ phải. “Dạy từ cách ăn, cách mặc cho đến mọi thứ chi ly, vậy mà… đúng là của đau con xót”, ông Thanh giọng chực khóc nhưng cố kìm nén.

Gần 3 năm trước, An rời nhà ra thăm chị gái làm công nhân ở tỉnh Bắc Ninh. Sau đó, anh ta lên Hà Nội thuê trọ để tìm việc. Thế nhưng thanh niên 20 tuổi không tu chí làm ăn mà “tháng 30 ngày thì làm được 4, 5 hôm còn lại đi chơi”.

Sau đợt đó, An biệt tăm tung tích, cho đến tối 3/2, khi thông tin cảnh sát bắt được nghi phạm cứa cổ tài xế taxi ở gần sân vận động Mỹ Đình lan đến khu dân cư xóm 8.

Trước thông tin con trai sát hại nạn nhân để cướp tài sản do cần tiền, ông Thanh bảo ngay từ khi học cấp 1, An đã nghiện chơi điện tử. Ngoài thời gian đi học, nam thanh niên chủ yếu đến các quán Internet.

“Không có bậc cha mẹ nào dạy con đi giết người cướp của cả, con dại cái mang, nhưng hành động là do nhận thức của bản thân cháu, cha mẹ hầu như bất lực", ông Thanh nghẹn ngào và nói, bây giờ họ chỉ biết trông chờ vào pháp luật.

Con dao là hung khí gây án. Ảnh: N.L.

Từng trộm cắp hàng triệu đồng để chơi game

Là hàng xóm sống gần nhà nghi phạm 9X, ông Lê Đình Thông (Chủ tịch UBND xã Tràng Sơn) cũng đánh giá ở địa phương Nguyễn Cảnh An là thanh niên có lý lịch tai tiếng mặc dù anh ta chưa vướng tiền án, tiền sự, cũng không có biểu hiện sử dụng ma túy.

“An nghiện chơi điện tử và thường trộm cắp tiền của người thân”, ông Thông nói và cho biết, tháng 10/2018, bố đẻ An đã gửi đơn trình báo Công an xã để giáo dục, răn đe.

Theo Chủ tịch xã, nghi phạm sát hại tài xế ở Hà Nội có lần trộm gần 10 triệu đồng tiền mặt và điện thoại của bố mẹ.

Lần đó, sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tràng Sơn đã mời An đến làm việc. Sau khi củng cố chứng cứ, chính quyền địa phương có ý định lập hồ sơ đưa An đi cải tạo giáo dục. Tuy nhiên, nam thanh niên đã rời khỏi nơi sinh sống.

Ngoài ra, ông Thông cho biết quá trình đi làm thuê, An có lần còn trộm xe máy và tiền mặt của chủ lao động rồi bỏ trốn. Nhiều năm nay, người này không có mặt ở địa phương.

Còn ông Hồ Sỹ Thắng, Trưởng công an xã Tràng Sơn, cho biết người dân nơi đây đều bất ngờ khi biết Nguyễn Cảnh An là nghi phạm vụ trọng án xảy ra tại Hà Nội.

Ông Thắng cho hay, những lần làm việc với công an xã, An đều thừa nhận hành vi trộm tiền của bố mẹ để tiêu xài cá nhân.

“An khai lúc trộm 400.000 đồng, khi lấy cắp 700.000 đồng, chủ yếu để chơi trên mạng”, Trưởng công an xã thông tin.

Tối 29/1, anh Nguyễn Văn Duy (26 tuổi, làm nghề lái taxi) bị sát hại cạnh sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Trực tiếp thượng tướng Lê Quý Vương đã đến hiện trường, chỉ đạo 150 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phối hợp với Công an Hà Nội, Công an tỉnh Nghệ An truy xét hung thủ gây án. Từ đặc điểm nhận dạng nghi phạm được thu thập trong quá trình ra soát, cảnh sát làm rõ người này là Nguyễn Cảnh An (sinh năm 1999). Sau 5 ngày truy xét, tối 3/2, lực lượng chức năng đã bắt được An khi anh ta lẩn trốn tại TP Hòa Bình. Bước đầu, An khai sau khi xem một video cảnh báo về nạn cướp tài sản của xe ôm, thanh niên này nảy sinh ý định gây án. Chiều 29/1, An mua dao rồi đến bến xe Mỹ Đình thuê anh Duy chở về sân vận động quốc gia. Trên đường đi, An dùng dao cứa cổ tài xế sau đó trộm chiếc xe đạp, bỏ trốn.

