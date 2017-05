Mới đây, tại thôn Thìn Thủ, xã Quảng An, huyện Đầm Hà (tỉnh Quảng Ninh) xảy ra sự việc hi hữu khi bố đẻ đi báo công an về việc gia đình chung vốn với nhiều hộ dân bị mất cắp tiền. Tuy nhiên, khi tìm Cơ quan CSĐT tìm được đối tượng lấy trộm thì lại chính là con trai của mình.

Xác nhận sự việc với PV Báo Gia đình & Xã hội, lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện Đầm Hà cho hay, vào lúc 13 giờ 30 hôm qua (25/5), tại nhà anh Chíu Chăn Sòi, trú tại xã Quảng An (cùng huyện Đầm Hà) bị kẻ gian đột nhập lấy trộm số tiền hơn 100 triệu đồng.

Đối tượng Tài bị bắt giữ tại cơ quan điều tra. Ảnh: (Cơ quan Công an cung cấp)

Đây là số tiền nhiều hộ dân trong địa phương góp lại rồi đưa cho anh Sòi giữ để đi mua quế. Biết trong nhà có tiền, cho nên lợi dụng anh Sòi không có nhà, Chíu A Tài (SN 1996, con đẻ) đã lấy trộm mang đi tiêu sài và mua điện thoại xịn.

Khi phát hiện số tiền bị mất, anh Sòi đã trình báo chính quyền địa phương và Công an huyện Đầm Hà. Bằng các nghiệp vụ điều tra, cơ quan CSĐT công an huyện đã xác minh, làm rõ đối tượng lấy cắp số tiền chính là con đẻ của nạn nhân. Tuy nhiên, lúc nàyTài đã bỏ đi khỏi nhà khiến cho cơ quan điều tra phải tiến hành tìm kiếm.

Nhận được tin báo của quần chúng, vào lúc 16 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng phát hiện Tài đang ở trên địa bàn phường Cửa Ông (TP. Cẩm Phả). Lúc này, lực lượng CSĐT huyện Đầm Hà phối hợp với công an địa phương truy tìm và bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, Tài khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đối tượng khai, biết bố đẻ đang cất giữ một khoản tiền lớn do nhiều hộ dân đóng góp nên đã nảy sinh lấy trộm tiêu xài. Khi bị bắt giữ, trên người đối tượng còn 81,3 triệu đồng và Tài đã dùng số tiền lấy trộm được mua 1 chiếc điện thoại Iphone 7Plus.

Hiện, Công an huyện Đầm Hà đang tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Đức Tuỳ