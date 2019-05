Bố đánh con gái 5 tuổi trọng thương vì không chịu đi chơi cùng

Ngày 30/5, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Văn Hóa (39 tuổi, quê An Giang) về hành vi dùng búa đánh vào đầu con gái 5 tuổi gây nguy kịch. Trước đó, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đã truy tố bị cáo Hóa tội “giết người”.

Trong cáo trạng nêu, vào khoảng 18h ngày 9/11/2018 trên đường đi làm thợ hộ về, Hóa ghé phòng trọ của một người bạn ở TX.Thuận An, Bình Dương để nhậu. Trong lúc nhậu, Hóa gọi điện thoại cho Phạm Thị Kim Ngân (19 tuổi) để hỏi thăm sức khỏe của bé Phạm Thị Thảo Q. (6 tuổi, cả hai đều là con của Hóa) đang bị bệnh.

Sau đó, Hóa chạy xe máy đến phòng trọ của người vợ cũ là chị Võ Thị Liễu (đã ly hôn) ở KP.Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, TX.Thuận An để đón bé Q. đi ăn tối. Khi đến nơi, Hóa kêu bé Q. đi ăn nhưng bé không chịu mà bỏ trốn vào trong tiệm tạp hóa.

Bức tức, vì cho rằng chị Liễu ngăn cản 2 bố con gặp nhau nên hai bên đã xảy ra cự cãi. Lúc bấy giờ Hóa nói: ‘Một là tao chết, hai là nó chết tao đi tù’ rồi cầm búa xông vào tiệm tạp hóa tìm bé Q.. Thấy vậy một số người ở trọ đến can ngăn nhưng Hóa vẫn cố tình dùng búa đập vào đầu, phần thái dương của bé Q. làm bé ngất xỉu.

Ngay sau đó, chị Liễu đã thấy bé Q. chảy máu mũi, máu miệng nên đã nhanh chóng đưa bé đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Còn Hóa gây án xong đã cầm búa bỏ chạy nhưng bị rớt lại hiện trường. Hóa chạy xe máy về phòng trọ của mình để ngủ. Sự việc đã trình báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, lực lượng công an TX.Thuận An đã có mặt để thu thập chứng cứ, dấu vết điều tra. Qua trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích của bé Q. là 20%; bị chấn thương lún sọ, dập não thái dương bên trái, nên lực lượng công an đã bắt giữ Hóa ngay sau đó để điều tra.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Hóa 12 năm tù giam về tội “giết người”.

