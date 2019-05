Bộ Công an vây bắt kho ma tuý của người Trung Quốc lớn nhất Sài Gòn

Cục cảnh sát ma tuý Bộ Công an (C04) chiều 11/5 phối hợp Công an TP HCM đồng loạt khám xét kho hàng tại xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh) và các quận Tân Phú, Tân Bình.... Nhà chức trách phát hiện 500 kg Ketamin (ma tuý tổng hợp), 4 máy ép, nhiều ôtô...

Cảnh sát bao vây kho hàng ở Bình Chánh. Ảnh: A.X

Tại căn nhà trên đường Cộng Hoà (quận Tân Bình), cảnh sát bắt Liu Ming Yang (34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) và hai đàn em khác. Yang được xác định là cầm đầu đường dây ma tuý này.

Chuyên án do C04 phối hợp cùng lực lượng hải quan và công an nhiều tỉnh thành thực hiện. Ketamin là loại hiếm và đắt nhất trên thị trường, có ảnh hưởng mạnh hơn nhiều lần so với các loại ma tuý khác. Đây là lượng Ketamin lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện, ước có giá hơn 500 tỷ đồng.

Thủ đoạn của Liu Minh Yang là chỉ đạo đàn em người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam thuê kho bãi ở huyện Bình Chánh. Ma tuý được vận chuyển từ nước ngoài về trên ôtô tập kết tại kho hàng và đang chuẩn bị xuất đi nước thứ 3.

Theo Quốc Thắng (VnExpress.net)

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật