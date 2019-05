Bộ Công an lý giải việc ông chủ Nhật Cường mobile bỏ trốn

Liên quan đến vụ ông chủ Công ty Nhật Cường là Bùi Quang Huy bỏ trốn, tại buổi họp báo của Văn phòng Chính phủ chiều 31/5, Trung tướng Lương Tam Quang - Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, khi khám xét thì chưa khởi tố vụ án và khởi tố bị can nên chưa thể áp dụng biện pháp ngăn chặn.

Trung tướng Lương Tam Quang cho biết, đối với Công ty Nhật Cường có dấu hiệu của hoạt động buôn lậu, ngày 9/5 Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định khám xét khẩn cấp đối với 9 địa điểm có liên quan tới hoạt động kinh doanh của công ty.

Đối tượng Bùi Quang Huy đang bị Bộ Công an truy nã. Ảnh: Bộ Công an

Sau khi quyết định khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã gửi thông báo đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp. Trong quá trình khám xét Nhật Cường mobile, ông Bùi Quang Huy - Tổng giám đốc Nhật Cường, không có mặt ở công ty.

Cũng tại thời điểm này, Bộ Công an cũng chưa khởi tố vụ án, chưa khởi tố bị can với Bùi Quang Huy nên chưa thể áp dụng các biện pháp ngăn chặn với bị can.

Quá trình khám xét, cần củng cố tài liệu nên đến ngày 14/5 mới khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Huy cùng các đối tượng. Riêng Huy từ lúc khám đến khởi tố không trình diện, không có mặt nơi cư trú. Vì vậy, ngày 18/5, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế.

"Từ khi khám xét đến khởi tố, Bùi Quang Huy đều không đến trình diện, mặc dù đã vận động gia đình. Do đó, chúng tôi đã ra quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế với Bùi Quang Huy”, ông Quang nói.

Cũng theo ông Quang, hiện trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an, cơ quan này cũng đã kêu gọi Bùi Quang Huy ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Về việc cung cấp danh tính 8 đối tượng đã bị khởi tố, ông Quang cho hay, bản chất của các đối tượng phạm tội khi bị phát hiện thì luôn tìm mọi cách, mọi thủ đoạn để trốn tránh bị xử lý, trong đó có cả việc bỏ trốn khỏi nơi cư trú như đối tượng Bùi Quang Huy. Hiện nay cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng có liên quan. Cơ quan công an sẽ công bố danh tính 8 đối tượng trong thời điểm thích hợp nhất mà sẽ không ảnh hưởng đến quá trình điều tra vụ án.

Trước đó, ngày 18/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03, Bộ Công an) ra quyết định truy nã Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường), 9 ngày sau khi đồng loạt khám xét chuỗi cửa hàng, trung tâm bảo hành của Nhật Cường Mobile.

Trước đó ngày 14/5, C03 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét với Bùi Quang Huy cùng 8 người về tội Buôn lậu theo khoản 4 điều 188 Bộ luật Hình sự 2015 và tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo điều 221 Bộ luật Hình sự 2015. Lệnh bắt tạm giam với những người này được ban hành, song ông chủ của Nhật Cường đã bỏ trốn, hiện chưa rõ ở đâu.

Ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy bị cáo buộc cùng các đồng phạm đã thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu xuyên quốc gia; lập, sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu; nhập lậu nhiều thiết bị điện tử sau khi móc nối với một số nhà sản xuất ở nước ngoài.

Hoàng Duyên

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật