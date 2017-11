Bộ Công an điều tra vụ bé gái 20 ngày tuổi nghi bị sát hại

Bộ Công an tung quân vào Thanh Hóa

Chiều 27/11, Công an tỉnh Thanh Hóa đã cho vợ chồng anh Lê Hữu Thuận (37 tuổi) và chị Lê Thị Thanh Huyền (38 tuổi, ở phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn) nhận dạng thi thể bé gái xấu số được tìm thấy ở bãi rác ở phường Đông Sơn. Bé gái được xác định là con anh Thuận, tên Lê Minh Anh, bị bắt cóc hôm 25/11.

Theo người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa, cơ quan công an đang làm các thủ tục để tìm ra nguyên nhân cái chết, phục vụ công tác điều tra, truy bắt thủ phạm. Đây là vụ việc nghiêm trọng và phức tạp.

Theo nguồn tin của PV, một tổ công tác của Bộ Công an đã vào Thanh Hóa để cùng cơ quan chức năng của tỉnh này điều tra vụ bé gái 20 ngày tuổi nghi bị sát hại.

Ngoài Cục cảnh sát hình sự, tổ công tác còn có một số đơn vị nghiệp vụ khác của Bộ Công an. Một cán bộ của Tổng cục Cảnh sát cho biết do vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên cơ quan công an đang khẩn trương điều tra làm rõ.

Bé gái 20 ngày tuổi bị cướp trên tay bà nội

Vụ bắt cóc trẻ em vào tối 25/11 tại khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn. Cháu bé 20 ngày tuổi bị bắt cóc là con của vợ chồng anh Lê Hữu Thuận (37 tuổi) và chị Lê Thị Thanh Huyền (38 tuổi). Cả hai vợ chồng anh chị đang là nhân viên ga tàu Bỉm Sơn.

18h40 hôm đó, mẹ ruột anh Thuận là bà Phạm Thị Xuân (65 tuổi) đang bế cháu nhỏ thì bị hai người bịt mặt (1 nam, 1 nữ) xông vào nhà khống chế. Người con trai dùng dao dọa, người phụ nữ dùng tay túm tóc, bịt miệng bà Xuân.

Người nữ đẩy bà Xuân ra cổng nhà và giằng lấy cháu bé, còn người nam tiếp tục đạp người phụ nữ 65 tuổi ngã. Hai kẻ lạ mặt sau đó bế cháu bé lên xe máy tẩu thoát.

Thi thể bé gái 20 ngày tuổi bị bỏ ở bãi rác

Gần hai ngày sau khi gia đình trình báo vụ bé gái sơ sinh bị đôi nam nữ bịt mặt bắt cóc, Công an Thanh Hóa đã tìm thấy xác bé tại một bãi rác ở Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn.

Khu vực bãi rác, nơi phát hiện ra thi thể cháu bé. Ảnh: Nguyễn Dương.

Theo thông tin ban đầu, 10h20 ngày 27/11 (gần 40 giờ sau vụ bắt cóc), Công an Thanh Hóa nhận được tin báo về thi thể bé gái 20 ngày tuổi ở Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn - cách hiện trường chính khoảng 10 km. Nhà chức trách nhận định bé gái có thể đã bị sát hại.

Tới trưa cùng ngày, cơ quan công an đã khám nghiệm xong hiện trường và chuyển thi thể bé sơ sinh về nhà xác bệnh viện để lưu giữ, phục vụ điều tra.

Ai phát hiện ra thi thể bé gái

Người phát hiện thi thể cháu bé là một phụ nữ đi nhặt rác, bà tên Dương Thị Thơm (53 tuổi, ở phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn).

Sáng 27/11, bà Thơm kể đến bãi rác nhặt ve chai. Lúc 9h, bà thấy một bao bì màu hồng đổ ra từ đống rác do xe công ty môi trường vận chuyển đến. Mở ra, bà tá hỏa phát hiện thi thể một bé gái sơ sinh còn đỏ hỏn được quấn trong chiếc chăn màu hồng.

"Cháu nặng khoảng 3 kg, còn mang tất tay chân, bỉm trên người. Đáy bì màu hồng đựng thi thể cháu có chữ ghi tên bố cháu là Thuận, kèm một số điện thoại”, bà Thơm kể và cho hay sau đó đã trình báo cơ quan chức năng.

Bố mẹ bé hiền lành

Chiều 27/11, sau khi hay tin cơ quan công an tìm được thi thể bé gái 20 ngày tuổi, nhiều người tập trung trước căn nhà vợ chồng anh Thuận, chị Huyền để thăm hỏi, nghe ngóng tin tức.

Phía trong và ngoài căn nhà, lực lượng công an vẫn đang tỉ mỉ khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết để phục vụ công tác điều tra.

Theo nhiều người, khi có thông tin tìm thấy thi thể bé gái, lực lượng công an đã đưa vợ chồng anh Thuận cùng bà Phạm Thị Xuân (65 tuổi, bà nội bé gái) ra khỏi nhà.

Người sống gần đó kể rằng vợ chồng anh Thuận quê gốc Nam Định, chuyển đến khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn sống được khoảng 5 năm. Họ là nhân viên ga tàu Bỉm Sơn. Ngoài bé gái 20 ngày tuổi bị bắt cóc, vợ chồng này còn có bé trai học lớp 3.

"Vợ chồng anh Thuận hiền lành, niềm nở, vui vẻ. Chúng tôi không thấy họ có mâu thuẫn gì với ai", người phụ nữ sống gần nhà anh Thuận, nói.

