Biết con gái 10 tuổi bị hiếp dâm, mẹ không dám hé răng

Ngày 25/3, Công an Trà Vinh cho biết cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Văn Tuấn (36 tuổi; ngụ xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Nạn nhân là bé gái tên H. (10 tuổi), sống chung nhà và gọi Tuấn là cha dượng.

Phạm Văn Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan điều tra, cuối năm 2017, chị S. (45 tuổi, vợ Tuấn) sinh con nhỏ. Tuấn kêu cháu H. (con riêng của chị S.) ngủ chung. Những lúc nhậu say, Tuấn ép cháu H. quan hệ tình dục. Chị S. biết việc con gái mình bị hiếp dâm nhưng không báo công an vì sợ Tuấn đánh. Sau đó, anh trai của H. từ TP HCM về thăm nhà và nghe kể lại sự việc nên trình báo công an.

Theo NLĐ