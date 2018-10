Bị phục hồi điều tra tội hiếp dâm trẻ em sau khi đòi bồi thường oan sai

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 7-2014, Năng và T. (16 tuổi; ngụ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) quen nhau thông qua mạng Zalo.

Sau thời gian nhắn tin tâm sự thì cả 2 nảy sinh tình cảm. Ngày 24-11-2014, T. đón xe từ Tiền Giang xuống Cà Mau để thăm "người yêu".

Đối tượng Nguyễn Minh Năng

Sau đó, Năng và T. cùng nhau đi chơi rồi về nhà Năng. Thấy T. còn nhỏ nên cha mẹ Năng không cho ở lại nhà và khuyên T. nên trở về gia đình. Lúc này, T. đòi tự tử vì không được sự chấp nhận của gia đình Năng.

Sau đó, gia đình Năng đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng địa phương và nhờ báo về gia đình T.

Ngày 27-11-2014, cha mẹ T. gọi cho con gái không được nên trình báo công an. Nhận tin báo, công an đã mời Năng và cháu T. về làm việc. Tại cơ quan công an, Năng và T. khai nhận đã quan hệ với nhau 2 lần.

Ngày 4-12-2014, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Đến ngày 19-12-2014, Năng bị bắt tạm giam. Ngày 8-6-2015, TAND tỉnh Cà Mau đưa vụ án hiếp dâm trẻ em ra xét xử. Tuy nhiên, tại phiên tòa, Năng và T. đã thay đổi lời khai và cho rằng cả 2 không xảy ra quan hệ tình dục. Vậy nên, tòa án trả hồ sơ để tiếp tục điều tra bổ sung làm rõ hành vi của Năng.

Đến ngày 25-4-2016, VKSND tỉnh Cà Mau ra quyết định đình chỉ vụ án, trả tự do cho Năng và đình chỉ mọi hoạt động tố tụng đối với vụ án. Sau khi được trả tự do, Năng đã viết đơn yêu cầu VKSND tỉnh Cà Mau phải xin lỗi công khai và bồi thường 512 triệu đồng cho 493 ngày tù oan.

Sự việc được Cơ quan CSĐT điều tra Công an tỉnh Cà Mau kiến nghị lên Bộ Công an và VKSND tối cao. Qua quá trình nghiên cứu hồ sơ, VKSND tối cao đã yêu cầu VKSND tỉnh Cà Mau hủy quyết định đình chỉ vụ án và ra quyết định phục hồi điều tra.

Theo Người lao động

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật