Bi kịch sau chuyện ôm nhầm... bạn gái

Gã đâm chém rất manh động khiến một người thiệt mạng chỉ vì... ôm nhầm bạn gái bị cáo.

Trương Hoài An vốn là dân hành nghề cho vay, đặc biệt sau khi bị TAND huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp xử phạt 4 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, An tỏ ra ngông nghênh vì gã tự cho mình có “số má” giang hồ tại địa phương.

Khoảng 12 giờ ngày 19/4/2017, An kêu Lê Văn Long, là đàn em của gã “chỉ đạo” tối đến quán karaoke S. canh chừng Lê Thị Lan, tiếp viên của quán còn nợ tiền vay 10 triệu đồng. Long lấy một con dao bấm đưa cho An.

Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, Long kêu thêm Kiều Minh Tường cùng đến quán S., sau đó thêm bạn Long là Cao Quốc Tuấn đến ngồi chung ở bên hông quán.

Khoảng 20 giờ ngày 19/4/2017, anh Bùi Công Phượng cùng một số nhân viên làm chung công ty đến chơi tại quán S. Đến 21 giờ 30 phút, nhóm anh Phượng đi xuống quầy tính tiền.

Lúc này, anh Phượng đi ra trước quán bỗng nhìn thấy một người phụ nữ là Lê Thị Tuyết. Tuyết là bạn gái, sống chung như vợ chồng với Trương Hoài An.

Sẵn có hơi men, lại nghĩ Tuyết là tiếp viên nên anh Phương đến ôm Tuyết. Tuyết nói mình không phải tiếp viên và kêu anh Phượng “nhầm người”, hãy buông ra.

Lê Văn Long đứng gần thấy vậy đi đến chỉ tay vào mặt anh Phượng nói: “Mày biết mày ôm ai không?”. Nghe nói, anh Phượng quay trở và trong quán lấy chìa khóa vặn ốc và một cây đục cùng hai người bạn đi đến chỗ Long.

Long thấy vậy liền lấy đoạn kim loại bằng sắt do An đưa đánh nhau với nhóm của anh Phượng. Do nhóm anh Phượng đông hơn nên Long không địch nổi, quay đầu bỏ chạy.

Nhóm anh Phượng đuổi theo, khi Long chạy đến quán Đ.N bỗng bị chọi một cục gạch trúng chân. Tuấn thấy Long bị đánh nên chạy xe đến chở Long tháo chạy.

Trương Hoài An khai: Lúc này bị cáo đang ngồi nhậu với bạn tù tại quán ốc 24H, bỗng nghe Long gọi điện cấp báo “Đang đánh nhau tại quán S.”. Nghe xong, bị cáo nhờ bạn chở đến chỗ Long.

Thấy “đại ca” đến yểm trợ, Long cầm đoạn gắt đi về phía An. Khi Long cách chỗ An khoảng 10m thì phát hiện nhóm anh Phượng tiến đến vây đánh làm Long té ngã xuống lộ nhựa.

Nhóm của Phượng xúm lại đánh Long, An thấy “đệ tử” bị đánh tơi tả nên gã rút dao bấm xông đến đến giải vây cho Long. An cầm dao tấn công vào vùng cổ của anh Phượng rồi bỏ chạy.

Dính đòn hiểm, anh Phượng gục xuống bất tỉnh, nhóm bạn anh Phượng đang đánh nhau với Long thấy vậy đưa Phượng đi cấp cứu nhưng do vết đâm trúng chỗ hiểm nên nạn nhân không qua khỏi.

Về phần Trương Hoài An, sau khi gây án, bị cáo về quán lấy xe chở bạn gái đi ăn hủ tiếu. Sau đó, trên đường chạy xe đi mua thuốc lá, An đã vứt con dao hung khí vào bụi sậy phi tang rồi chở bạn gái đi nhà nghỉ như không có chuyện gì xảy ra.

Đến trưa hôm sau, An đi ra ngoài mua đồ ăn sáng thì nghe hung tin nạn nhân gã đâm tối qua đã chết.

An liền chạy xe đến rừng cao su thuộc tỉnh Bình Dương, lấy túi xách da, áo quần, nón đã mặc trong đêm gây án ra đốt nhằm che đậy hành vi rồi bỏ trốn.

Tiền cạn, gã phải mượn khắp nơi nhưng không ai đáp ứng, đến chiều ngày 24/4/2017, An điện thoại nhờ bạn chở đến Công an huyện Bến Lức đầu thú.

Tại phiên tòa, Trương Hoài A thừa nhận thực hiện hành vi đúng như bản cáo trạng truy tố. An khai do bị hại từ phía sau chạy đến bên hông phải của bị cáo, bị cáo sợ nên quơ dao nhưng không biết có trúng ai không rồi bỏ chạy.

Bị cáo xác định bị VKSND tỉnh Long An truy tố bị cáo về tội “ Giết người ” là đúng, không oan, nhưng bị cáo xin HĐXX xem xét khoan hồng, sau khi phạm tội bị cáo đầu thú, hối hận về hành vi phạm tội của mình.

Đại diện người bị hại bác bỏ lời khai của An tại phiên tòa, nếu bị cáo chỉ “quơ dao đại” thì không thể gây ra thương tích ở cổ của nạn nhân, bị cáo phải dùng lực đâm thì mới đủ làm anh Phượng tử vong.

Tư thế đâm của bị cáo theo bản cáo trạng nêu cũng không phù hợp với chiều cao khoảng hơn l,8m của bị hại nên đề nghị HĐXX xem xét.

HĐXX nhận định: Bị cáo thừa nhận đã dùng dao bấm đâm một cái từ trên xuống theo hướng cầu vồng, bị cáo cảm nhận được mũi dao có trúng vào cơ thể của người nào đó vì có cảm giác nặng tay và cảm giác va chạm vào lưỡi dao.

Lời khai này phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác. Trong vụ án, mâu thuẫn xuất phát từ việc anh Phượng tán tỉnh bạn gái của bị cáo dẫn đến mâu thuẫn đánh nhau. An đã dùng dao đâm vào vùng cổ bên phải của anh Phượng gây ra cái chết của bị hại.

Hành vi của bị cáo An gây đau thương, mất mát lớn cho gia đình nạn nhân; gây mất trật tự an toàn xã hội tại địa phương, đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người”.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định bị hại cũng có lỗi khi tán tỉnh bạn gái của bị cáo và cả nhóm bị hại tích cực truy đuổi đánh Lê Văn Long là đàn em của bị cáo nên dẫn đến việc đánh nhau hỗn loạn giữa hai nhóm, trong lúc đánh nhau bị cáo đã gây ra hành vi phạm tội.

Cơ quan điều tra đã có văn bản và tài liệu liên quan chuyển đến Công an huyện Bến Lức xử lý một số đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” theo thẩm quyền là có căn cứ.

Bị cáo Trương Hoài An có một tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” bị xử phạt 4 năm tù, vừa chấp hành xong lại tiếp tục phạm tội khác nghiêm trọng hơn là tình tiết tái phạm nguy hiểm.

Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo 12 năm tù, phải bồi thường cho gia đình bị hại 208 triệu đồng chi phí mai táng và bồi thường tổn thất tinh thần.

Mâu thuẫn nhỏ nhặt nhưng hậu quả quá lớn do cách ứng xử sai trái như bị cáo lẫn bị hại trong vụ án một lần nữa là bài học cho tất cả mọi người trong văn hóa hàng ngày. Giá như có một lời “xin lỗi” thì bi kịch đau lòng có thể đã tránh được.

