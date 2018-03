Bi kịch của ‘đại gia đình" nữ quái 11 năm trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm

Đầu tháng 3/2018, CQĐT Bộ Công an đã bắt giữ Bế Thị Mần (49 tuổi), HKTT tại xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, đối tượng hơn 10 năm trốn quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội danh Mua bán trái phép chất ma túy.

Góp tiền tỷ mua heroin

Đầu tháng 9/2008, sau khi có chút vốn liếng từ việc kinh doanh ở bãi vàng, cặp "phi công – máy bay" Nông Văn Quyết (SN 1975, trú tại thị trấn Ba Bể, Bắc Kạn), Hoàng Thị Hải (SN 1967, trú tại Ngân Sơn, Bắc Kạn), cùng Bế Thị Dưng (em gái Bế Thị Mần) góp hơn 4,8 tỷ đồng và 50 "cây" vàng để lên Sơn La làm ăn, mà cụ thể là... buôn heroin.

Bế Thị Mần cùng các "đồng phạm họ hàng" mua bán ma túy

Sau đó, Hải và Quyết về Hà Nội mua chiếc xe Toyota Prado giá 1,3 tỷ đồng để dùng chung. Riêng Dưng lên Mộc Châu (Sơn La) để tìm mua "hàng". Ngày 9-9-2008, Quyết nhận được điện thoại của Dưng gọi lên đón vì đã mua được 41 bánh heroin (tương đương 14,1 kg).

Khoảng 20h ngày 9-9-2008, Quyết và Hải chở 41 bánh heroin về đến huyện Tân Lạc (Hòa Bình) thì bị Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) bắt quả tang.

Khám xét nhà Nông Văn Quyết, CQĐT thu giữ 1 xe ô tô Toyota Land Cruiser đeo biển xanh 31A-0192 (biển số giả) cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến hành vi phạm tội. Còn tại nhà Hải, CQĐT thu giữ xe ô tô Daewoo Lanos, 1 máy tính xách tay, ĐTDĐ và nhiều tài liệu khác.

Mở rộng điều tra, ban chuyên án đã khởi tố thêm 5 đối tượng trong đường dây, gồm: Trần Thị Hương (SN 1969, ở TP Lạng Sơn), Hoàng Văn Tiện (SN 1971, quê quán Văn Lãng, Lạng Sơn), Bế Thị Dưng cùng em ruột là Bế Thị Kim (SN 1976, quê quán Ngân Sơn, Bắc Kạn) và Nguyễn Quang Đan (SN 1962, quê quán Bắc Giang).

Theo khai nhận của các đối tượng, từ tháng 3 đến 6-2008, chúng đã nhiều lần mua bán hàng chục bánh heroin. Phi vụ đầu tiên, Hải, Quyết, Dưng góp được khoảng 600 triệu đồng; Dưng lên Sơn La mua 7 bánh heroin với giá 100 triệu đồng/bánh.

Sau đó, Quyết và Hải dùng xe ô tô đeo biển xanh 31A – 0192 lên đón rồi mang lên Lạng Sơn bán cho Tiện 2 bánh với giá 165 triệu đồng/bánh. Số ma túy còn lại, Hải, Dưng bán cho Hương với giá 165 triệu đồng /1 bánh. Trong những lần vận chuyển ma túy, Quyết đều sử dụng chiếc xe biển xanh 31A – 0192.

Quá trình kết thúc điều tra, CQĐT Bộ Công an đã chuyển hồ sơ đến Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 6 bị can Nông Văn Quyết, Hoàng Thị Hải, Hoàng Văn Tiện, Trần Thị Hương, Bế Thị Kim, Nguyễn Quang Đan về tội danh Mua bán trái phép chất ma tuý. Riêng Bế Thị Dưng bỏ trốn nên CQĐT đã ra quyết định truy nã, tháng 10-2008.

"Lặn sâu, bơi xa" vẫn bị tóm

Được xác định vai trò chủ mưu, và bi kịch đã "ứng" vào đại gia đình ma túy Dưng, Mần. Cụ thể, chồng của Mần là Triệu Đức Hanh bị kết án tử hình; các em gồm: Bế Thị Dưng bị kết án tử hình; Bế Thị Mọn (45 tuổi), Bế Thị Kim và em rể Chu Văn Anh (chồng Dưng) đang bị kết án tù về tội danh liên quan đến ma túy. "Lành" nhất trong gia đình là Bế Thị Nhình (55 tuổi), chị gái của Mần, đã ra tù!

Chiếc xe ô tô đeo biển số giả được sử dụng để vận chuyển ma túy

Đầu tháng 2-2015, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang Triệu Đức Hanh – chồng của Bế Thị Mần - đang vận chuyển 156 bánh heroin.

Qua đấu tranh, CQĐT tiếp tục xác định Bế Thị Dưng cùng chồng là Chu Vân Anh và em gái Bế Thị Mọn giữ vai trò chủ đạo trong các phi vụ mua bán, vận chuyển trái phép ma túy. Trong quá trình lẩn trốn quyết định truy nã, Dưng vẫn tiếp tục cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, từ Việt Nam đi Trung Quốc tiêu thụ và ngược lại.

Sau khi bắt giữ Triệu Đức Hanh, CQĐT làm rõ vai trò đồng phạm của Mọn và Vân Anh. Kết thúc điều tra, xét xử, Hanh bị tuyên án tử hình, còn Bế Thị Mọn bị tuyên phạt 20 năm tù.

Tám năm sau ngày lẩn trốn truy nã, chiều 21-6-2016, Bế Thị Dưng đã bị tổ công tác Cục CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ tại tầng 4 của một căn biệt thự trong 4 biệt thự liền kề (do hai con của Dưng và hai con của Bế Thị Mần đứng tên). Đồng thời tại tầng 2 của ngôi nhà, lực lượng Công an bắt giữ Chu Văn Anh.

Về phần Bế Thị Mần, đối tượng từ khi có quyết định truy nã đã bỏ trốn sang Trung Quốc, thi thoảng mới lén mò về Việt Nam, và vẫn thực hiện hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Trung Quốc về Việt Nam và ngược lại.

Với quyết tâm chặn đứt mầm họa cho xã hội, Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã báo cáo đề xuất lãnh đạo Cục và Tổng cục Cảnh sát phê duyệt, xác lập chuyên án truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Bế Thị Mần.

Bằng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sự kiên trì, quyết tâm của các chiến sỹ Công an đã thu được kết quả tích cực. Tại tỉnh Cao Bằng, trinh sát đã xác định đối tượng Mần đang ở trong ngôi nhà của người họ hàng tại phường Hòa Chung, TP. Cao Bằng. Bản án nghiêm khắc ở phía trước đang đợi Bế Thị Mần!

Theo An ninh Thủ đô