Bi kịch cha già vào tù vì giết con bất hiếu

Luật sư Thơm (đứng) cùng Tú, mẹ và vợ của Tú. Cả gia đình giờ chỉ mong ông Đức bị tuyên phạt mức án nhẹ nhất, sớm trở về nhà





Vì con trai ham mê cờ bạc, hỗn láo, công khai ngoại tình và hay đánh đập vợ, trong một phút tức giận, người cha đã không kiểm soát được tinh thần rồi gây ra vụ việc đau lòng.

Đánh cả cha mẹ già lẫn vợ

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Đức (SN 1953, trú cụm 5, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) về tội giết người. Đau lòng thay, bị hại trong vụ án này lại chính là con trai ruột của bị can (Nguyễn Văn Tú, SN 1979, cùng trú cụm 5, xã Hồng Hà).

Nhắc đến vụ án, những người dân ở cụm 5, xã Hồng Hà đều tỏ ra xót xa, thương cảm cho bị can, bởi ông Đức vốn là một người nông dân hiền lành, chân chất và vụ án xuất phát từ sự bất hiếu của bị hại. Người dân nơi đây không lạ gì chuyện Tú đã ăn chơi lêu lổng, sa đà cờ bạc, thường hay cãi bố mẹ như thế nào.

Vợ chồng ông Đức có 4 đứa con, nhưng dường như ông bà luôn dành sự quan tâm, lo toan cho Tú nhiều hơn những người con khác, những mong con tu chí, nên người. Thế nhưng, dù đã được bố mẹ lo lấy vợ, xây cất nhà cửa đàng hoàng nhưng Tú vẫn giữ bản tính chơi bời, lười lao động.

Muốn con có công ăn việc làm ổn định, năm 2017, ông Đức đã vay 390 triệu đồng để mua xe ô tô cho Tú đi học lái taxi. Nhưng với bản tính ham mê cờ bạc, Tú nhiều lần cắm xe để cho bố và vợ phải đi chuộc. Ngay cả chiếc xe máy ở nhà, Tú cũng mang đi cầm và 2 lần gia đình mang tiền đi chuộc về.

Không những nghiện cờ bạc, chơi bời, Tú còn thường xuyên ngoại tình, mỗi khi trở về nhà thì Tú lại gây sự, chửi mắng, "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" với vợ. Những lần như thế, vợ chồng ông Đức lại tất tả sang can ngăn, khuyên bảo, nhưng Tú luôn bỏ ngoài tai, thậm chí còn chửi bới, hành hung cả bố mẹ.

Đã có lần, bị Tú cầm xẻng, gậy đánh nên ông Đức phải chạy lên Công an xã Hồng Hà trình báo. Lần khác, Tú đấm mẹ tím mắt và cầm gậy tre vụt sượt mang tai người dứt ruột đẻ ra mình. Có lần khác, ông Đức bị Tú dùng ghế gỗ đánh vào đầu phải khâu 8 mũi ở Trạm y tế xã. Sự hung hăng, bất hiếu của Tú khiến hàng xóm láng giềng e dè, không dám khuyên can, còn công an xã cũng có gọi Tú lên giáo dục, nhưng trở về nhà, đứa con bất hiếu này lại chứng nào tật đó.

Đầu tháng 6/2020, Tú còn công khai dắt bạn gái về nhà và đuổi đánh vợ. Thấy vợ nhẫn nhục chịu đựng, không chịu ra khỏi nhà, Tú bỏ đi. Nhưng khoảng 17h ngày 14/6/2020, Tú về nhà và lại tìm cách gây sự với vợ. Bị Tú đuổi đánh, người vợ gọi bố mẹ chồng đến cứu.

Thấy vậy, vợ chồng ông Đức lại vội chạy sang nhà Tú và hỏi lý do đánh vợ thì bị Tú chửi bới rất hỗn láo. Sau đó, Tú cầm ấm tích ở trên bàn thờ giơ lên định ném về phía ông Đức. Tức giận, ông Đức xoay người vớ được cây gậy đinh ba ở gốc cây nhãn, chạy về phía Tú và đâm 2 nhát làm Tú ngã sấp xuống nền nhà. Mọi người trong nhà hoảng hốt đưa Tú đi cấp cứu, còn ông Đức đến Công an xã đầu thú...

Nỗi ân hận muộn màng của kẻ bất hiếu

Do ông Đức đâm cây đinh ba trúng vùng cổ và mông của Tú, nên dù được cứu sống và vẫn tỉnh táo nhưng Tú bị liệt, tỷ lệ thương tích 99%.

Những ngày Tú nằm viện, người vợ mà Tú hắt hủi, người mẹ mà Tú từng mắng chửi, đánh đập khi trước dồn hết tiền bạc, công sức chạy chữa cho Tú. Tỉnh dậy trong vòng tay của gia đình, Tú ân hận vì mình mà người cha cả một đời tần tảo lo toan, hiền lành chân chất vướng vòng lao lý, gia đình rơi vào bi kịch. Tú đã viết đơn đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho bố.

Là người bảo vệ pháp lý cho bị can Nguyễn Văn Đức, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, bị cáo vốn đã khắc khổ, khuôn mặt vóc người đều in đậm vẻ đặc trưng người nông dân già ở vùng Bắc bộ lam lũ, cả đời vất vả. Cộng thêm sự day dứt ân hận vì nóng nảy nhỡ tay mà khiến con trai trở nên tàn tật, khiến bị cáo bao đêm mất ngủ, gầy sọm đi.

"Bị cáo nói bao lần con trai đánh ông, đánh cả vợ ông thương tích, ông chưa bao giờ đề nghị công an xử lý. Vậy mà chỉ vì do không kiềm chế được bản thân, vì bao nhiêu dồn nén từ trước đến nay, vì thấy con dâu quá khổ, ông đã gây họa", luật sư Thơm kể lại.

Bị hại Tú từ chối tiếp xúc với PV Báo Giao thông, nhưng thông qua luật sư Thơm, Tú cũng giãi bày nỗi ân hận. Giờ đây, Tú mới nhận ra tình cảm của bố mẹ, vợ con giành cho mình, chỉ mong cha chịu mức án nhẹ nhất để sớm được trở về nhà...

Luật sư Thơm cho biết, xét thấy hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Văn Đức xuất phát từ lỗi của bị hại nên Viện Kiểm sát đã quyết định truy tố về tội giết người theo Khoản 2, Điều 123, Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 7 - 15 năm tù. "Việc này thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. Thậm chí, có thể xem xét đánh giá hành vi phạm tội của bị can có dấu hiệu của tội giết người trong trạng thái tinh thần kích động mạnh theo Điều 125 với hình phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Tất nhiên, khi ra tòa, Hội đồng xét xử sẽ đánh giá khách quan, xem xét toàn diện vụ án", luật sư Thơm nêu quan điểm.

Theo Báo Giao thông

