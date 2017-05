Bi kịch ác phu đa đoan

Lê Văn Nhường sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo. Thuở nhỏ, Nhường cũng không được đến trường như các bạn bè cùng trang lứa, bị cáo chỉ mới học hết lớp 1, bập bẹ biết đọc, ngay cả viết tên mình cũng xiêu vẹo.

Nhường có đời sống hôn nhân khá phức tạp khi gia đình đổ vỡ, Nhường “đi bước nữa” chung sống với chị Nguyễn Thị Nhung (SN 1967) như vợ chồng từ tháng 11/2014. Chị Nhung cũng là người đã một lần “qua đò”, con cái đều đã trưởng thành.

Bị cáo Lê Văn Nhường tại tòa

Sau gần hai năm “già nhân ngãi, non vợ chồng”, mối quan hệ giữa Nhường và Nhung dần rạn nứt. Nguyên nhân hai người thường xuyên cự cãi về việc cầm cố đất đai và tiền bạc. Khoảng 22 giờ ngày 2/6/2016, hai người lại khẩu chiến kịch liệt, sau đó Nhường bức xúc lên nệm nằm ngủ, riêng chị Nhung nằm nghỉ trên võng.

Lê Văn Nhường nức nở khai tại phiên tòa: Bi kịch bắt đầu xảy ra khi khoảng 4 giờ sang 3/6, Nhường thức giấc do bị đau bụng. Dù đang rất giận vợ nhưng không chịu được cơn đau nên Nhường bấm bụng gọi chị Nhung dậy để nhờ cạo gió. Mất giấc ngủ và vẫn đang giận nên Nhung không đồng ý, trái lại còn chửi Nhường.

Đang bị đau, thấy vợ cư xử vậy nên Nhường nói: “Vợ chồng thương nhau lúc bệnh hoạn mới biết, vậy bà đâu có thương tôi”. Nói xong, Nhường nén đau đi vệ sinh. Khi quay lên, Nhường sững sờ khi phát hiện Nhung ngồi trên võng, tay cầm một con dao mác. Theo lời khai của Nhường, khi vừa thấy chồng, Nhung thách thức: “Mày đau bụng thì không lại tao đâu, tao chém chết mẹ mày luôn”.

Nghe lời lạnh lùng trên, Nhường rất tức giận, nhìn xuống ngạch cửa bên trái phát hiện có cây búa cán gỗ dài khoảng 35cm. Nhường chụp lấy hung khí đứng dậy đối diện Nhung. Trong tâm trạng hai người đều đang bức xúc, nóng giận, Nhung từ võng bước xuống đứng trên nệm. Lúc này, Nhung cầm lưỡi dao mác vung lên nhưng Nhường nhanh tay hơn, chụp lấy tay cầm dao của Nhung.

Trong tư thế đối diện, hai con người từng có quãng thời gian “môi kề má ấp” đã trở nên cạn tình, coi nhau như kẻ thù. Nhường cũng không còn làm chủ được bản thân nên vung búa tấn công bạn đời trúng vùng cổ. Vết thương khiến Nhung la lên kêu cứu, Nhường không mảy may xúc động, y tấn công quyết liệt khiến Nhung gục xuống.

Sau khi thực hiện hành vi tội ác, Nhường ngồi quan sát người bạn đời thoi thóp trên chiếc nệm. Nghĩ rằng Nhung đã tử vong, Nhường tuyệt vọng giăng mùng cho vợ “yên nghỉ” rồi quyết định tự sát. Sau đó, Nhường lấy chai thuốc trừ sâu hiệu Decis uống tự tử được hai hớp. Tuy nhiên, do thuốc trừ sâu quá nóng nên Nhường không dám uống tiếp và đau đớn bật điện thoại gọi cho Trưởng công an ấp Thạnh Phong cấp báo “tin xấu”. Khi lực lượng công an xã xuống hiện trường thì Nhung đã tử vong, riêng Nhường ôm bụng vật vã do chất độc từ thuốc trừ sâu phát tác. Sau bốn ngày điều trị, Nhường bị Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội “Giết người”.

Trước vành móng ngựa, Lê Văn Nhường khai nhận toàn bộ hành vi dùng búa chém chị Nhung đứt động mạch, chấn thương sọ não dẫn đến tử vong. Vị đại diện Viện kiểm sát đề nghị xử phạt từ 18 đến 20 năm tù về tội “giết người”. Luật sư bảo vệ cho người bị hại cho rằng mức án nêu trên là chưa thỏa đáng, cần chấp nhận ý kiến của gia đình người bị hại xử bị cáo mức án cao nhất. Trong khi đó, luật sư bào chữa cho bị cáo nêu ra tình tiết Nhường có trình độ học vấn thấp, mới hết lớp 1, bị cáo chưa có tiền án tiền sự, ăn năn hối cải.

Vị Thẩm phán chủ tọa phân tích hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Người bị hại trong vụ án chính là người chung sống với bị cáo như vợ chồng. Lẽ ra, theo đạo lý con người, bị cáo phải có tình yêu thương, trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, giúp đỡ, cùng chị Nhung xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, bị cáo đã không làm được như vậy, thường xuyên đánh vợ và đỉnh điểm là bị cáo đã ra tay sát hại chị Nhung, gây đau xót cho chính bị cáo và gia đình bị hại.

Ngoài ra, theo quy định pháp luật , việc Nhường dùng búa, là hung khí nguy hiểm chém vào đầu bị hại nhiều nhát đã thể hiện ý thức coi thường pháp luật, thái độ côn đồ, coi thường tính mạng người khác. Cần thiết phải xử bị cáo một mức án thật nghiêm khắc, cách ly bị cáo vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Với nhận định trên, HĐXX tuyên phạt Nhường mức án tù chung thân về tội “Giết người”. Ngoài ra, Nhường phải bồi thường cho gia đình bị hại tổng cộng 118 triệu đồng.

Theo Công lý