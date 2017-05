Bị giật điện thoại, cô gái trẻ truy đuổi 2km rồi đạp ngã 2 tên cướp

2 đối tượng tại cơ quan công an

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h30 sáng ngày 5/5, khi chị Lê Thị Hòa (20 tuổi, quê Thanh Hóa) đi xe máy trên đường ĐT747B, P.Khánh Bình, TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương để đến công ty làm việc. Trên đường đi thì bị 2 đối tượng chạy xe máy phân khối lớn bất ngờ áp sát, giật lấy chiếc điện thoại trị giá gần 7 triệu đồng cùng một thẻ ATM rồi rồ ga bỏ chạy.

Quá bức xúc trước hành động liều lĩnh của hai đối tượng, chị Hòa liền đuổi theo được hơn 2km thì đuổi kịp đối tượng. Cô gái trẻ giơ chân đạp mạnh vào xe máy khiến 2 tên cướp ngã xuống đường rồi tri hô người dân đến giúp đỡ. Ngay sau đó hai đối tượng bị người dân bao vây bắt giao cho công an.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận tên Nguyễn Văn Triều (29 tuổi) và Trần Văn Lộc (24 tuổi) cùng quê Nghệ An. Lộc và Triều cũng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hai đối tượng khai nhận do không có việc làm, nên rủ nhau đi cướp tài sản của người đi đường để lấy tiền tiêu sài.

Hiện cơ quan công an đang tạm giữ hai đối tượng để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Theo Trí thức trẻ