Bị 'đánh úp', trùm ma túy dùng súng, kiếm chống trả khiến 2 công an bị thương

Ngày 6/8, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa phá thành công chuyên án 720P bắt quả tang đối tượng Thò Vả Phia (SN 1970, trú tại bản Lưu Thông, xã Lưu Kiền, Tương Dương, Nghệ An) đang buôn bán, tàng trữ lượng lớn ma túy.



Cụ thể, vào đầu tháng 6/2020 qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện đối tượng Thò Vả Phia có dấu hiệu nghi vận chuyển ma túy từ Lào về huyện Kỳ Sơn nên lập chuyên án đấu tranh.

Nhận được tin ngày 6/8, Phia sẽ tập trung lượng hàng lớn ở lán trại trong rừng thuộc xã Nậm Càn (huyện Kỳ Sơn) nên công an đã triển khai lực lượng phá án.

Đối tượng Phia cùng tang vật.

Nhận định đây là đối tượng nguy hiểm, Ban chuyên án chuẩn bị kỹ các phương án, mặc áo chống đạn, trang bị súng và các trang thiết bị bảo vệ để phá án.

Khoảng 11 giờ ngày 6/8, nhiều tổ công tác "đánh úp" vào lán trại của Phia. Bị tấn công, Phia nổ súng bắn và dùng dao tấn công các chiến sỹ. Trong quá trình vật lộn khống chế đối tượng, 2 chiến sỹ công an bị thương nhẹ.

Tại hiện trường công an thu giữ 100gam heroin, gần 1000 viên ma tuý tổng hợp, 1 cân tiểu ly, 1 điện thoại và 1 khẩu súng ngắn tự chế, 3 viên đạn trong đó 1 viên đạn đã lên nòng, 1 súng kíp tự chế.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng khai đã nhận ma túy từ một người không rõ tên tuổi ở Lào để đưa đi bán kiếm lời. Quá trình đưa ma túy về cất giữ thì các trinh sát ập vào bắt quả tang cùng số tang vật.

Hiện chuyên án đang được mở rộng điều tra làm rõ.

Theo PL&BĐ

