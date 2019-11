Bị đâm gục giữa chợ, người phụ nữ tỉnh lại thấy xung quanh nhiều tiền lẻ

Vụ việc trên xảy ra vào sáng ngày 7/11 tại chợ Đông Tảo thuộc xã Đông Tảo (huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên).

Vào sáng cùng ngày, 1 người phụ nữ đã đến cửa hàng bán cam ở chợ Đông Tảo và mặc cả mua cam. Tuy nhiên, sau đó giữa nữ khách và người bán cam xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã.

Thấy vậy, 1 tiểu thương bán dưa bên cạnh đã vào bênh vực người bán cam và xảy ra ẩu đả với vị khách trên.

Trong lúc cãi vã, người khách đến mua cam bất ngờ bị đâm nằm bất động dưới đất khiến người dân quanh khu vực tỏ ra sợ hãi.

Lúc này, nhiều người dân nghĩ người này đã tử vong nên thương xót và vứt tiền lẻ xuống đất xung quanh.

Tuy nhiên, một lúc sau người phụ nữ bị đâm đã bất ngờ tỉnh lại khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Lãnh đạo UBND xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu xác nhận thông tin trên và cho biết: Người phụ nữ bị đâm đã được người dân đưa đi cấp cứu. May mắn, vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Hiện công an xã đang phối hợp với công an huyện Khoái Châu để làm rõ vụ việc.

Còn lãnh đạo Công an xã Đông Tảo thông tin, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn, xích mích trong lúc mua bán. Người bán hoa quả đã rút dao đâm người mua cam. Sau đó, người gây án đã bị công an bắt giữ để phục vụ công tác điều tra còn nạn nhân được đưa đi cấp cứu.

Hiện công an xã đang phối hợp với công an huyện Khoái Châu để làm rõ vụ việc.

Theo Tri thức trẻ

